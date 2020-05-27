【Marvel】神盾局特工確認《Loki》集數　未播就開拍第二季？

Marvel Studios總裁Kevin Feige在去年7月舉行的聖地亞哥國際漫畫展上宣布將籌備多部Marvel劇集，當中包括由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）主演的《Loki》。雖然關於劇集的消息不多，但在Marvel電影宇宙中飾演神盾局資深特工Phil Coulson的Clark Gregg，近日接受外國傳媒訪問時爆出一則讓粉絲相當興奮的消息，究竟是甚麼呢？

Marvel Studios在去年7月宣布將開拍一部由湯赫度斯頓主演的《Loki》。（Getty Images）

以雷神養弟洛基為故事的《Loki》，由於他在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時，於2012年發生的紐約大戰中，偷走裝有空間寶石的宇宙魔方而開啟了新時間線，因此此劇的洛基並沒有經歷《雷神奇俠2：黑暗世界》及《雷神奇俠3：諸神黃昏》的情節，仍然是當時效忠魁隆的邪惡反派。劇組在今年一月開拍，可惜遇上COVID-19新型冠狀病毒肺炎，拍攝工作被迫暫停。

網上曾流出《Loki》的片場照，當時見到湯赫度斯頓及Owen Wilson（中）。（網上圖片）

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雖然目前官方釋出《Loki》的消息甚少，其中之一是Marvel Studios總裁Kevin Feige曾透露劇集一共有六集。除此之外，劇集的編劇Michael Waldron亦稱劇集將「揭示大家關心的問題，究竟洛基偷走空間寶石之後去了哪裏？他能夠交到朋友嗎？」；而在官方釋出的預告中，見到洛基身穿時間變異管理局（Time Variance Authority）的服飾登場。

洛基在《復仇者聯盟4》時，於2012年發生的紐約大戰上，開啟了新時間線。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在Marvel電影宇宙中飾演Phil Coulson的Clark Gregg近日接受《Variety》訪問時，爆出一則相信連Kevin Feige都始料未及的事。當時他被問到Marvel Studios介入Marvel劇集，而讓Marvel TV的時代結束，豈料他突然脫口而出稱《Loki》有十至十二集：「湯赫度斯頓告訴我將開拍十集或十二集時，並而Marvel電影宇宙的預算及製作團隊，這是一個非常有趣的實驗。」這是否在暗示Marvel Studios正為《Loki》籌備第二季？