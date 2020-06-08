【仙樂飄飄處處聞】電影沒拍出的悲慘故事　孩子只被視為搖錢樹？

《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）是改編自Maria von Trapp的真人真事，在1959以音樂劇形式在百老匯上演，之後被改編成電影。當年電影在1965年上映時全球轟動，不僅成為當時史上最高票房電影，還奪得包括最佳電影及最佳導演等五項奧斯卡大獎。正當大家都認為這作品是不少奧地利人的驕傲時，可惜現實卻完全相反。趁今年是電影55周年，讓大家重新認識這段悲慘的後續故事。

《仙樂飄飄處處聞》在1965年上映時轟動全球，不僅成為當時史上最高票房電影，還奪得五項奧斯卡獎。（《仙樂飄飄處處聞》劇照）

由美國著名導演Robert Wise執導；奧斯卡影后Julie Andrews及東尼獎影帝Christopher Plummer主演的《仙樂飄飄處處聞》，電影發生在30年代的奧地利薩爾茨堡，故事講述實習修女Maria von Trapp被修道院委派到奧匈帝國海軍上校的家擔任其七名小孩的家庭教師。由於Maria von Trapp善於歌唱，於是她透過音樂教化上校的七名小孩。最後她成功讓上校的家重拾生氣，還與上校結成夫婦。當時納粹德國吞併了奧國，並招攬奧國人才加入納粹德國。可是上校堅拒為納粹德國效命，於是便帶同他七名子女及Maria von Trapp離開奧地利前往瑞士。

荷里活的《仙樂飄飄處處聞》只把最美好的一面呈現給觀眾欣賞。（《仙樂飄飄處處聞》劇照）

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現實與電影的不同！

《仙樂飄飄處處聞》中耳熟能詳的歌曲，但對於奧地利人來說卻是另一回事。據BBC在2011年的紀錄片記載，其實這電影作品甚少在奧地利電視台上放映。據薩爾茨堡大學歷史系教授Reinhold Wagnleitner稱這部電影「不是真實」，並認為是太過「糖衣包裝」及「庸俗」。事實上，當年不少奧地利認為自己跟德國人是同一民族，所以對於德奧合併非常歡迎。當時該紀錄片還找來一位98歲的奧地利老人家訪問：「那不是侵略，98%的奧地利人都希望德奧合併。」

《仙樂飄飄處處聞》的音樂劇在1959年開始上演，但對於奧地利來說根本只是一件普通事。（《The Sound of Music Live!》劇照）

另外在電影中，Maria von Trapp被委派到上校的家擔任七名小孩的家庭教師；可是在現實生活中，她在1926年獲委任為上校其中一名孩子的家庭教師。至於Maria von Trapp其實在翌年便跟上校結婚，並非電影所言在納粹德軍接掌奧國後結婚。可是她並非因為愛上上校而跟他結婚，她其實是愛上上校的子女才願意跟上校結婚。Maria von Trapp曾直認不諱：「我沒有真的愛上他，我喜歡他，但不愛他。可是我愛他的孩子，從某種意義上來說，我是嫁給他的孩子。」唯相處時間長了，她學懂如何愛他。

Julie Andrews再憑《仙樂飄飄處處聞》提名奧斯卡影后。（《仙樂飄飄處處聞》劇照）

在電影的結尾，上校一家為逃避納粹德軍的追捕，徒步攀越阿爾卑斯山前往瑞士。可是據外媒《History》記載，上校一家只需要越過豪宅後面的鐵路軌道就可以躲避納粹德軍的追捕。Maria von Trapp：「荷里活不懂地理環境嗎？薩爾茨堡不跟瑞士接壤！」因為上校的出生地Zadar曾是意大利領土，當上校回到該地就馬上擁有意籍，所以上校只輕鬆乘搭豪宅後面的火車前往意大利，再去美國。其實Maria von Trapp最年幼的兒子Johannes von Trapp曾否認《仙樂飄飄處處聞》部份故事並非真實。而事實上，他還指出，家族合唱團在1956年解散，對他們來說是一種解脫。

在現實中，有指Maria von Trapp非常獨裁，而且有宗教狂熱、及是一名醉心功名的女性。（Getty Images）

除此之外，電影中所說上校與Maria von Trapp有七名孩子，但現實生活中，上校與Maria von Trapp有另外三名孩子，所以兩人合共有十名孩子。而兩人的大女兒Rosmarie曾稱一直不喜歡舞台表演，在父親死後，精神崩潰的她還被她的母親送到精神病院。可見《仙樂飄飄處處聞》的電影世界是比較美好。