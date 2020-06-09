【晚吹】導演陳德森嚴選影圈「酒筲箕」　究竟古天樂有幾飲得？

近日導演陳德森現身ViuTV節目《晚吹 – 有酒今晚吹》做嘉賓，談到自己多年來飲酒和拍攝的經歷時，他即席選出電影人中的「酒筲箕」，大家又猜得到那位最飲得嗎？

導演陳德森大讚前輩黃百鳴酒量極好。（影片擷圖）

首先導演陳德森講到前輩黃百鳴，即大讚他：「佢真係好飲得！如果你同佢飲啤酒你真係飲唔過佢，佢仲要係乾杯，不會maymay（一小口）同你飲。另外陳德森笑指劉偉強導演自以為好飲得，對方36歲才開始飲酒，而自己十多歲就開始，更笑指劉偉強很快已用盡肝的限度。

陳德森點名古天樂酒量好，好到自己一個可以飲到一支再多點的威士忌。（影片擷圖）

陳德森其後直言除了自己，更點名林國斌、古天樂以及崔建邦，大讚4人非常飲得，講到如果4個人飲酒的話，可以飲到6支以上的威士忌，當中林國斌和古天樂一人至少可以飲到一支再多點。其後他補充：「不過有機會古天樂現在做了老闆，日理萬機，要處理的事情較多，所以酒量不及從前般好，他以前真的非常厲害！」

+ 5 + 4 + 3

因為拍攝提早的關係，好險提前叫醒了許冠傑。（影片擷圖）

此外，陳德森再次講到當年拍攝《衛斯理傳奇》的「高山症」事件，由於當時劇組在尼泊爾山上拍攝，天氣非常寒冷，日常拍攝的話劇組通常會讓許冠傑吃完早餐遲一些出來準備。幸好當日是最後一天拍攝，劇組方面擔心拍不完，便提前請許冠傑出來，原來他因為太過寒冷，把房中的窗隙塞死後燒炭取暖，好彩的時劇組當日提早請他拍攝，否則就會因為燒炭取暖而缺氧身亡。