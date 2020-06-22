【George Floyd事件】珍妮花羅倫絲開設Twitter帳戶　為黑人發聲

一直為不公義發聲的奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）近日開設了Twitter帳戶，原來是為「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）活動發聲，希望讓更多人關注不公義的事。

奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（右）近日開設Twitter帳戶，為不公義發聲。（Getty Images）

一直沒有在社交平台Twitter開設帳戶的珍妮花羅倫絲，近日終加入Twitter世界，原因是她希望為不平等的事發聲。她在Twitter上目前只發布了兩個訊息及關注了兩個組織。第一個是美國民權法律組織，第二個是反腐組織「RepresentUS」。

珍妮花羅倫絲近日開設了Twitter帳戶。（Twitter 擷圖）

至於珍妮花羅倫絲第一條發布的訊息是關於種族歧視的短片，她在發布短片時寫上：「美國近四分之一的黑人被困在他們的生活中。在這短片中，他們解釋了腐敗是如何破壞我們的司法系統。我們要如何解決這問題。」之後她上傳了一份聲明，支持在今年3月時被3名警員連開8槍殺死的Breonna Taylor。當時3名警員誤以為Breonna Taylor是毒販，但其實警方的目標則是距離Breonna Taylor家16公里的兩名毒販。

Breonna Taylor在3月時被3名警員殺死。（Getty Images）

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