【猛禽暴隊】瑪歌羅比親證冇謝拉力圖　力讚《小丑》︰驚為天人

由瑪歌羅比(Margot Robbie)主演的《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn))將於2月上映,近日瑪歌羅比在節目中講明今集不會有由謝拉力圖(Jared Leto)飾演的「小丑」(Joker)出現,或多或少令影迷感到失望。