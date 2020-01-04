【猛禽暴隊】瑪歌羅比親證冇謝拉力圖　力讚《小丑》︰驚為天人

由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)）將於2月上映，近日瑪歌羅比在節目中講明今集不會有由謝拉力圖（Jared Leto）飾演的「小丑」（Joker）出現，或多或少令影迷感到失望。

昔日小丑女不再，分手後要有新形象大轉變。(《猛禽暴隊：解瘋小丑女》預告片劇照)

在《猛禽暴隊：解瘋小丑女》最新的預告中，「小丑女」以一句「我和小丑分手了」作為開始，而她更做了一個女生失戀半指定動作：剪髮！今集故事發生在兩人分手後，而瑪歌羅比公開表示沒有謝拉力圖、沒有小丑，如電影副題一樣「One Harley Quinn」只有一個小丑女，推翻早前流出片場照中的男子是小丑一說。

有可能不會再見到謝拉力圖版本的小丑。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

雖然DC早就講明《JOKER小丑》是獨立電影，跟其他DCEU電影毫無關係，但在提及「小丑」時，無可避免會將謝拉力圖和華堅馮力士作比較，瑪歌羅比對此表示華堅馮力士對標誌性的超級反派擁有獨特的見解，他演繹得驚為天人。雖然她十分欣賞《JOKER小丑》，不過她指出這跟《猛禽暴隊：解瘋小丑女》是極大不同的風格，前者是比較靠近低層社會，而後者則是較為偏向上流社會，生活層面不同。

瑪歌羅比指華堅馮力士在戲中是驚為天人地出色。（《JOKER小丑》劇照）

目前仍未能確定會否再次看到謝拉力圖版本的小丑，雖然James Gunn重啟《自殺特攻》，不過謝拉力圖無緣加入新版，他早前曾提及︰「我一定會再演小丑，但須取決於劇本和環境」，但就此看他無份參與《猛禽暴隊：解瘋小丑女》和新版《自殺特攻》，看來日後都不大機會看到他再次披上小丑的面具。