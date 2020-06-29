MCU涉種族歧視遭網民追擊　《美國隊長3》片名竟然都出事？

美國明尼蘇達州在上月發生黑人男子George Floyd遭白人警員Derek Chauvin跪頸超過8分鐘致死的事件，肇事經過遭上傳至社交平台而引起廣泛關注，繼而引發大規模的抗議活動，當中不少訴求是要點政府正視國內根深蒂固的種族歧視問題。有網民近日發起另一波抗爭活動，要求全面修改「內戰」（Civil War）一詞，連其中一部Marvel電影宇宙的作品都慘成戰靶。

多間荷里活公司在六月初發出「黑人的命也是命」聲明，聲援黑人男子遭不公平對待。（網上圖片）

據外國傳媒《The Blaze》日前報導，俄勒岡州嚴禁使用「內戰」一詞去宣傳體育比賽，皆因這個名詞會讓人聯想到在1861年發生的南北戰爭，而當時內戰的成因之一就是黑人奴隸制度的問題。早前俄勒岡大學與俄勒岡州立大學的一場美式足球宿敵對決就率先試行，媒體再沒有以「內戰」去包裝這場賽事，而學校也認為做法正確，皆因「內戰」一詞會讓人聯想到奴隸制度及種族歧視等問題。俄勒岡州立大學校長稱：「更改內戰這個名字應該一早要做，因為它代表一場與奴隸制有關的戰爭。」他又指出他們之前沒有更改名稱是一個錯誤決定：「我們如今這樣做及採取其他重要行動是希望所有人可以獲得平等機會、公義及認識「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」。

俄勒岡州率先嚴禁體育賽事使用「內戰」一詞。（Twitter 擷圖）

正因為這次新「改革」，網上又發起新一波抗爭活動。有網民要求把有「內戰」一詞的事物都需要改名，以免讓人聯想到南北戰爭。於是近日有不少網民要求Marvel電影宇宙的《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）也需改名。雖然有網民指出《美國隊長3》實際上與南北戰爭沒有關連，而是改編自Marvel漫畫，並確信迪士尼也不會因此而更改電影名稱。

因為「內戰」原因，有網民追擊MCU的《美國隊長3》。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

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其實早在這次事件前，飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在約兩個月前因2008年上映的《雷霆喪星》（Tropic Thunder）而遭網民追擊。他們認為羅拔唐尼在戲中通過手術讓皮膚變得更黑的舉動有影射黑人的成份，所以要求他立即道歉。可是有趣的事，網民根本沒有弄清事實真想，其實羅拔唐尼的角色Kirk Lazarus完全是對白人演員的嘲諷，所以開始有網民直言這情況開始失控。

飾演Kirk Lazarus的羅拔唐尼因《雷霆喪星》而同遭網民追擊。（《雷霆喪星》劇照）

George Floyd事件引導致美國多處發生示威及騷亂！