我老細係天后｜助手爆明星無理要求　「荒山野嶺話要飲牛奶」

電影《我老細係天后》（THE HIGH NOTE）講述得力助手超大牌樂壇天后的故事，每日被麻煩老闆點東點西，逆來順受，這份工真的不易做。

現實中，當藝人助理真的有血有汗，試過有助手忍不住在節目大數老闆無理要求，不單止要幫手處理私人業務，更試過要半夜急call冒風雨幫忙修理窗簾，但原來以上都未算最荒謬。

《我老細係天后》劇照。

《我老細係天后》）由金球獎視后得主翠茜意莉羅絲（Tracee Ellis Ross）、《格雷的五十道色戒》系列女主角狄高達莊遜（Dakota Johnson）以及《Waves》的奇雲哈里遜（Kelvin Harrison Jr.）主演，帶來一個關於巨星跟助手阿四的生活。

樂壇天后姬絲（翠茜意莉羅絲 飾）麻煩又濕滯，每日耍盡助手瑪姬（狄高達莊遜 飾），面對不合理的要求她一律忍氣吞聲，原來是因為一直有個夢想，希望成為音樂監製。

隔空揀底褲要逐條影逐條揀講到服侍麻煩的老細，現實中也傳過不少有關明星勞役小助理的故事，其實藝人與助手日對夜對，關係密切也存在矛盾，有爭執和意見不合也正常。

曾經有藝人助理就在節目上大爆料，男助手狂數「她連內衣都忘了穿，要我去她衣櫃，一條一條翻過再拍照傳訊息問她『今天想穿什麼顏色的內衣？』」

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男助手代試衫 半夜冒風雨修理窗簾

以上的主角其實是台灣藝人丫頭（詹子晴），她15年前從《我愛黑澀會》出道，一把高音且嬌嗲的娃娃音是她的招牌，助理章魚在節目爆料在她身邊工作的血汗內幕。

章魚透露對方經常有很多無理要求，丫頭經常忘東忘西，試過出席活動穿錯衣服，助手就要在錄影前飛車到丫頭屋企拎衫，忘記穿內衣就要去她家的衣櫃幫佢揀。

丫頭把聲咁特別，要扮她的聲線，算是最不可能的任務吧？（影片截圖）

荒山野嶺搵牛奶飲

由於丫頭有時實在太忙，章魚更要為她去贊助的服飾店揀衫，但丫頭怕唔啱身，更要求章魚試穿女裝再自拍匯報。

試衫搵衫的瑣碎事，章魚可說是24小時on duty，他試過大半夜要冒風雨為丫頭修理窗簾；又因為丫頭只喝飲料不喝水，曾在荒郊野外為丫頭找牛奶。但講到難度最高兼最不合理的，相信是章魚更包辦丫頭的副業工作，試過有股東打電話來，章魚要扮她聲音來接電話回答。

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做明星助理真的不是易事，要處理的事很多又要夠細心，出出入入要攙扶老細、等埋位拍攝可能要按摩、撥扇降溫，當中有些在網上流傳的相片，助理們要做的「職責」更惹來批評，網民紛紛覺得部分明星老細太苛刻了。

點撃即睇明星助理們有幾忙：