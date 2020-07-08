Sam Raimi版《蜘蛛俠》初稿曝光　經典一吻竟與占士金馬倫有關？

美國著名電影編劇David Koepp在上月揭露了導演Sam Raimi的《蜘蛛俠》（Spider-Man）三部曲的最初構想及與最終版本不同的地方。近日他在其個人網站公開了第一集《蜘蛛俠》的劇本初稿，當時的反派竟然並非綠魔。

David Koepp近日公開了《蜘蛛俠》第一集的劇本初稿，其故事設定與上映版有極大分別。（《蜘蛛俠》劇照）

這劇本借鑒了導演占士金馬倫（James Cameron）的劇本，並以電魔（Electro）為首集反派。當時講述電魔對蜘蛛俠非常迷戀，並希望蜘蛛俠加入他的反派行列。當時電魔還影響著《號角日報》（Daily Bugle）的總編輯J. Jonah Jameson，為他撰寫抹黑蜘蛛俠的新聞。除了電魔外，David Koepp安排了沙魔擔任電魔的保鏢。至於戲中最經典及浪漫的雨中親吻劇情則仍有保留，除此之外，Peter Parker也有向Mary Jane Watson透露他蜘蛛俠的身份。

David Koepp曾撰寫許多經典電影劇本，當中包括《侏羅紀公園》、《侏羅紀公園：失落的世界》及《職業特工隊》等。他為36部電影撰寫劇本，合共的票房超過23億美元，成為全美票房收入第五高的編劇。（IMDb 圖片）

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除此之外，該劇本都加入了當時的流行文化，如Peter Parker向梅姨提出可以透過eBay、eBuy及eBid等網上拍賣網站輕易賺錢；而Mary Jane Watson會聽搖滾樂團Nirvana的音樂來逃避不如意的家庭生活。然而要數最震撼影迷的一幕，相信是蜘蛛俠與電魔在紐約世貿中心的終極一戰。可是第一集《蜘蛛俠》的反派最終變成綠魔，而沙魔則安排在《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3）出場，至於電魔最後從沒現身。David Koepp為第一集《蜘蛛俠》撰寫劇本後就退出了第二、及第三集。

這經典一幕原來是源自占士金馬倫的劇本方案。（《蜘蛛俠》劇照）

其實David Koepp的劇本與占士金馬倫當時的劇本非常類似，據《Variety》在1993年的報導，當時她們聲稱獲得占士金馬倫的完整《蜘蛛俠》劇本。據了解，當時占士金馬倫提交了一份合共47頁但沒有標註日期的劇本方案，其中部分是劇本，部分則是描述故事大綱。當時電影的反派正是電魔及沙魔，其中故事的高潮部分是在紐約世貿中心的一場大戰。此外該劇本方案中還含有大量的粗口，而且蜘蛛俠和Mary Jane Watson甚至發生了性關係。據了解，有指這著作權登記日期在1991年；至於David Koepp釋出的《蜘蛛俠》劇本初稿則是1999年8月，而當時的戲名為《The Amazing Spider-Man》。

當時占士金馬倫及David Koepp都沒有考慮用綠魔作為電影反派。（《蜘蛛俠》劇照）

其實David Koepp在上月上曾透露原本的《蜘蛛俠》（Spider-Man）三部曲是一個非常不同的故事，並聚焦在Peter Parker及Gwen Stacey兩人身上：「基本上是Gwen Stacey與Harry Osbourne的故事，而這個故事會貫穿《蜘蛛俠》三部曲」，他還表示希望在《蜘蛛俠2》的中段殺死Gwen Stacey，但並沒有透露由哪位反派殺死她：「跟《星球大戰：帝國反擊戰》模式差不多，而且我希望用上不同的反派。」