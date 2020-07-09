那些我愛過的人｜李任燊演賤男出色　舊作《私人會所》有至激車震

TVB劇集《那些我愛過的人》有不少新晉電影演員參與，很多觀眾都開心指見到新面孔，再也不是同一班TVB小生、花旦，一晚3套劇不停現身，睇到就連觀眾都精神分裂一樣。

上次介紹過新人顧定軒（Zeno）後，近日在《那些我愛過的人》劇中變奸的「Eden」李任燊 Kyle，其實都有拍過不少電影作品，原來他已經出道8年，是個有年資的「新人」。

原來Eden（李任燊飾）就是芊芊的失聯男友Edison，他隱瞞真相接近子優、方樂汶同朱炳有咩目的呢？（YouTube影片截圖）

事實上，李任燊曾參選過《FACE周刊》舉辦的第二屆USTAR大專校花校草大選，並贏得當年的校草冠軍，其後入行拍劇和電影，自2018年拍攝《藍天白雲》做過Stephy鄧麗欣老公之後，開始嶄露頭角，近年拍過《G殺》、《墮落花》以及《熟女愛漫遊》，可能影迷都會有印象。

Eden竟然同子優講：「就當作之前我玩你。」更在IG上寫下「還掂都係囉，唔爭在俾多腳落海啦！」（李任燊 IG）

近日在《那些我愛過的人》中，李任燊搵返記憶後跟子優（蘇皓兒 飾）講清楚自己根本沒有喜歡過她，心中只有前女友一個，更說：「就當作之前我玩你。」令子優心痛爆喊。其實李任燊在早前拍攝電影《私人會所》中，都有類似慘痛經歷！

李任燊在戲中由薯仔變靚仔，炒股炒到有份筍工兼揸靚車。（影片擷圖）

在《私人會所》中的李任燊飾演史提芬周，在夜場「Balcony」認識了Milo（馮海銳 飾），兩人因買賣股票而認識，言談甚歡，後來更發展成情侶關係，情到濃時更將車泊在路邊來一趟車震。馮海銳更主動騎在李任燊身上，兩人在司機位發生性關係。由於戲中有不少性愛場面，所以曾被評為《喜愛夜蒲4》。

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不過後來李任燊和馮海銳開心完後，馮海銳收了李任燊老闆的錢，要她不要提醒李任燊手持的股票存有極大危機。結果，女方玩得開心之餘又有錢袋，反觀男方則輸到貼地，更欠落一身街數，正宗的人又冇錢又冇，其實都慘過子優。

李任燊成個樣都只得一個愁字。（影片擷圖）

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