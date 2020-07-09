50歲郭秀雲凍齡似足後生女　豪門出身為突破尺度接拍三級片

88年華姐季軍郭秀雲，是首位非港姐出身，而又成功打入三甲的香港人佳麗。現年50歲的郭秀雲，早年已經淡出娛樂圈，但依舊美麗動人，眼大尖面的她猶如凍齡一樣，完全看不出真實年紀，她間中都會在個人Insatgaram上分享近況。

完全看不出郭秀雲已50歲！（sharon kwok IG）

郭秀雲出身豪門，是位出生於香港的德中混血兒，其父更是海洋公園創辦人之一，媽媽則是幾代都做珠寶生意，後來在媽媽的支持及鼓勵下，參選國際華裔小姐獲得季軍，正式加入香港影圈，拍下不少電影作品，在娛樂圈中迅速成名。

鬼鬼地的郭秀雲憑獨特的個性、精湛的演技，令她在娛樂圈中迅速成名。（影片擷圖）

事實上郭秀雲結過兩次婚，1990年跟武打演員錢小豪在澳洲秘密結婚，並育有一子錢浩然（後改名龐景峰），可惜兩人的婚姻不足三年便分居，最終離婚收場。後來遇上了「鋼鐵大王」龐鼎元第五子龐傑，兩人於2002年結婚至今已有18年，結婚前她已淡出娛樂圈，最後一套作品已是1997年的《完全結婚手冊》。

郭秀雲非常支持囝囝龐景峰。（Sharon Kwok IG）

郭秀雲淡出娛樂圈前拍下數十套電影作品，如《嘩鬼有限公司》、《聯手警探》、《奪寶俏佳人》，而《我為卿狂》和《省港流鶯》則是三級片，由於當年郭秀雲只有20歲，仍有無限青春，加上當時香港三級片佔了很大部分的市場，出身豪門的郭秀雲聲稱不為錢，是為了挑戰突破尺度而接拍三級片，結果當然口碑不錯，《省港流鶯》更被十大經典艷情片之一。

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郭秀雲致力在海洋保育工作方面。（Sharon Kwok IG）

不過自1997年後郭秀雲慢慢減產，現時已難以在熒幕前見到她的演出，因為她已將重中轉移到慈善、環保、保育等的工作上，她成立了「海峰環保教育」並兼任行政總監，又會組織及舉辦海灘清潔活動，非常關心海洋生物的生活環境，希望綠海龜再次來香港產卵，在她IG上最新的一個post都是在行雷暴雷下，拯救了一隻雀BB，郭秀雲果然是人善心美！

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