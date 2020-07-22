新冠肺炎｜《辣妹合唱團》Anna Camp確診　「一次冇戴口罩就中」

《辣妹合唱團》主演之一Anna Camp近日在個人Instagram上自爆於年初確診新冠肺炎，她提及自己平時都有小心對應肺炎，但卻因為一次疏忽而不幸感染新冠肺炎，今日專登開po提醒民眾僅記要配戴口罩。

《辣妹合唱團》主演之一Anna Camp今日（22日）在IG自爆確診新冠肺炎。（電影劇照）

Anna Camp自言自己只有一次沒有戴口罩就感染到新冠肺炎，當時是一個公開場合，她覺得世界逐漸解封，所以決定在這個場合不戴口罩，就這麼一次就中招了。

她透更講到自己當時生病的過程，當中整整有三星期病得非常嚴重，自言「嗅覺只剩30%，目前仍有一些持續性的症狀（已經過了一個月）暈、極度疲乏、鼻竇炎、肚瀉、噁心嘔吐和發燒，但我已經很幸運了，因為我沒有死。」

她自言公開是為了提醒大家千萬別抱持僥倖的心態，必定要戴好口罩。

Anna Camp自言出po只希望提醒大家一定要戴口罩。（Anna Camp IG）

Anna Camp以自己為警惕的例子，因為病毒是隨時隨地無所不在，每個人都有機會被感染，「戴口罩就等於是在救別人的生命」其後她都有特別感謝在她患病時期，關心過自己的人。