《幻愛》少女闖輕鐵路軌被轟　盤點4個唔建議去打卡嘅電影靚景

近日有少女睇完港產片《幻愛》後特意到屯門藍地輕鐵路軌內打卡，由於她走進了路軌，行為已屬犯法之舉，最高罰款高達$5,000元，而且不時都會有輕鐵駛過，兩位主演劉俊謙（Terrance）和蔡思韵（Cecilia）都呼籲易迷要小心，不值得為了打卡而冒生命危險。

其實不少電影拍出靚景後，都會吸引到大眾去潮聖打卡，影完靚相緊係要po出來跟朋友分享，但事實上有好多位置都有危險，不適宜大家亂去！

有女生為了打卡，不惜闖入輕鐵路軌。（lihkg圖片）

周冠威導演的確將輕鐵拍得好靚，更有網民指出有日本的味道。（電影劇照）

《幻愛》輕鐵路軌

近期最hit電影必數《幻愛》，在戲院再次關閉之前，為電影票房取得一個可觀靚數字，收$800萬票房，導演更有講到未睇戲的觀眾不必擔心，待戲院重開時，會再安排《幻愛》上映多少少時間。

由於導演將屯門拍得極唯美，其後吸引不少影迷來屯門打卡，當中不乏純影輕鐵的鐵路發燒友，更有非法闖入輕鐵路軌的少女，但其實輕鐵路軌是不准許任何人進入，除非得到港鐵公司特准，明顯地該位少女只見冇車才進內打卡，行為已屬犯法，加上輕鐵班次頻密，稍有不慎會發生嚴重意外，基於安全問題大家切勿以身試法。

翻查港鐵附例第4條，清楚寫明「(1) 除非得到港鐵公司特准，否則任何人不得─(a) 進入鐵路處所的任何部分」而且最高罰款為$5,000港元。

更多《幻愛》輕鐵站靚景：

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【幻愛】導演親解屯門3大取景位 劉俊謙大讚︰屯門碼頭最靚

拍完出來不少人發現原來屯門碼頭是個好靚的地方。（電影劇照）

《幻愛》屯門碼頭燈塔

由於記者都有到過屯門碼頭的海濱長廊，知到要出到屯門碼頭燈塔，先要爬過圍欄，而男女主角坐的地方下只有大石，而要拍到這張極唯美的照片，唯一方法只有行落大石。

當時記者都十分出奇導演是如何拍出這張照片，問及後他回應：「企在出面大石，很危險的…」因為大石的鋪排不平，而在大石再外面已經是海，所以拍得成這張照片的確有極大的危險性。

更多《幻愛》屯門碼頭燈塔站靚景：

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《變形金剛 4》在海山樓取景後，令到此地變成打卡聖地。（影片擷圖）

《變形金剛 4》海山樓

鰂魚涌海山樓同樣在《變形金剛 4》取景後成為了打卡聖地，一來它獨特且密集的外觀，在滿佈高樓大廈的香港也算少見。而且在《變形金剛 4》出現後，被冠上「怪獸大廈」的稱號，直到現時都吸引不少市民前往打卡。

但就因為人流過多的關係，當其時海山樓發出告示，指出不准未經許可人事在海山樓進行攝影及錄影，以免影響居民私人生活，不過仍有很多市民、遊客懶理告示，照樣拍照打卡。

更多《變形金剛 4》海山樓靚景：

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電影《志明與春嬌》中，張志明與余春嬌此天橋上初次單獨聊天漫步，後來被網命名為「志明橋」。（網上圖片）

《志明與春嬌》志明橋

電影《志明與春嬌》上映後，網民不惜走到「志明橋」上打卡，但同時因為走上橋有極大的危險性和風險，當時就有消防處職員出po勸籲民眾切比勿做出危險行為，危害自己的生命之餘更會影響橋下駕駛者的安全，且當期時消防處更接獲至少31宗偉業街行人天橋的企圖跳橋事故，雖然最後確認全為善意虛報，但仍對消防調動資源分配有所影響。