中美關係緊張受害者？　迪士尼《花木蘭》四度撤檔仲剔出上映計劃

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受新冠肺炎疫情影響，病毒仍在全球肆虐，未見有停止跡象，外國雖有戲復工開拍，不過因為未能有大型聚集，還是有不少大片等待復工中，加上戲院重開無期，令到電影方都不敢貿然宣布電影的上映日子。

日前就有消息指由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet）需要三度延期上映，今日（23日）迪士尼都宣布真人版《花木蘭》（Mulan）撤檔，更是剔出官方時間表，暗示上映無期。

《天能》由John David Washington及羅拔柏迪臣主演。（《天能》劇照）

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由於美國確診新冠肺炎和死亡人數仍處於上升的階段，死亡人數更多達10多萬人，相信在短期內都未舉辦大型活動或是讓民眾聚集。

《花木蘭》本於2020年3月27日上映，後來改於2020年7月24日，再改檔到2020年8月21日，目前官方已表示聲明指《花木蘭》已撤檔，並無公布最新上映日。而不少人相信，今次無限期撤檔除了關乎疫情，更聯想到中美近日關係緊張，索性睇定啲。

迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan），原定於今年暑假的黃金檔期上映，但受疫情影響一再押後，目前撤檔需無限期押後。（劇照）

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即睇幾時先有戲上：

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