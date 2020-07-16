何超蓮曬竇驍運動片爆同居　拍《破風》搵命搏炒車撞爆2個頭盔

日前有消息指出內地男星竇驍已進住何家三房豪宅，跟何超蓮展開同居生活，因為日前超蓮在IG上傳竇驍做運動的短片，又加上「#STAYHOME」的hashtag，看來竇驍已坐穩三房準女婿的位置。

竇驍早前陪伴超蓮出席爸爸何鴻燊的喪禮。（竇驍@微博）

竇驍身處的健身室背景，與早前何超雲貼出的何家豪宅健身室的背景是相同的。(laurinda_ho@IG/florinda.ho@IG)

事實上這些年來竇驍拍過不少電視劇和電影作品，最初他演出由著名導演張藝謀執導的《山楂樹之戀》（2010），跟「謀女郎」周冬雨合作，更憑戲中「老三」一角開始被人所認識。但直到2017年，竇驍演出《楚喬傳》中「燕洵」才成功走紅，後來就因為跟超蓮拍拖令更多港人認識他。

點擊睇竇驍與何超蓮相片

+ 6 + 5 + 4

《山楂樹之戀》由竇驍和周冬雨主演，這是套令竇驍打開知名度的作品。（電影劇照）

《山楂樹之戀》憑「老三」嶄露頭角

《山楂樹之戀》曾入圍第30屆香港電影金像獎最佳亞洲電影，故事以70年代為背景，講述竇驍和周冬雨兩個男女青年之間的愛情故事，竇驍在戲中飾演一個地質勘探員「老三」，而周冬雨則是位純樸的高中生「靜秋」，兩人認識後漸生情愫，「老三」十分喜歡「靜秋」，但他一直在默默鼓勵「靜秋」，等到她畢業、工作且自己的願望都實現時，卻發現得了白血病最終離開人世。

故事雖然淒美，但由竇驍飾演的老三卻給人留下了深刻的印象，尤其是他張咧嘴笑露出一副潔白的牙，盡顯青春又傻傻的樣子，十分吸引女孩子。

竇驍在《大追捕》中扮演張家輝少年版，跟Janice Man有對手戲。（電影劇照）

《大追捕》做張家輝少年版

到了2012年，竇驍拍了由任達華、張家輝、文詠珊（Janice Man）和謝安琪領銜主演的《大追捕》，飾演張家輝的少年版，雖然他在戲中的戲份不多，卻是他首一次以粵語對白演出電影，但此後進入了整整年半的沉寂。

竇驍形象健康，一露白齒笑，殺死不少少女。（電影劇照）

拍《破風》最嚴重摔爛2個頭盔

2015年上映的《破風》由林超賢執導，是一套勵志運動電影，集合中台韓演員，包括彭于晏、崔始源、竇驍以及王珞丹，今次竇驍在戲中飾演公路賽中的「破風手」，性格內斂又不乏個性，經歷過失敗去到韓國成為地下黑車手，不過最後還是返回車隊跟其餘3人合作，向夢想前進。

導演林超賢出名對於戲的要求很高，在拍攝中竇驍曾粗略統計過自己大大少少摔了11次，而當中最嚴重的兩次更將頭盔都摔爛了。

張鈞甯自爆在《六人晚餐》中自加吻戲。（電影劇照）

其實竇驍這些年來都拍過大大少少不同類型的電影，但似乎最廣為人知似乎還是《山楂樹之戀》，而且跟他合作過的女星都有傳過緋聞，當中包括周冬雨、陳喬恩和張鈞甯，後者在合作《六人晚餐》時，自爆因為跟竇驍太熟而自加吻戲，好彩個時竇驍未同超蓮拍拖咋！

點擊睇更多竇驍劇照：