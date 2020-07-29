翻拍《星願》男主角嚇親人　有機與6大破壞經典之作齊名

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由任賢齊和張栢芝主演的《星願》原來已是21年前的電影，《星願》必然是套為8、90後留下美好回憶的經典愛情片，張栢芝憑住清純美貌紅起，除了《星願》是她的代表作之外，由她主唱的《星語心願》到目前都仍會有人翻唱！

近日有消息指導演馬楚成將會再拍《星願》續集，名為《十一天零一夜》，更以中國版「人鬼情未了」的愛情故事宣傳。

張栢芝以《星願》榮獲第19屆香港電影金像獎最佳新演員。（電影劇照）

雖然導演依然是馬楚成，不過網民似乎對男女主角人選不賣帳，先是女主角換上大陸女星古力娜扎，男主角則由《建軍大業》的大陸男星包貝爾演出，消息指有份演出原版的任賢齊和曾志偉等人將會有客串演出。
不少網民的留言都表達出對包貝爾的不滿，炮轟卡士弱、演技差、完全令人難以期待，更表示未開拍已不想看。

《十一天零一夜》被喻為中國版的《人鬼情未了》，有指電影預計於明年七夕上映，但網民目前已對選角非常不滿，認為是在破壞經典。（古力娜扎IG/影片擷圖）

《十一天零一夜》目前已有初版海報。（官方海報）

除了《星願》外，內地電影不時都會翻拍作品，但不少翻拍出來後效果都不似預期，甚至被大罵破壞經典，甚至被指是照別人的格式搬過來，變成一套講普通話的電影。

以下跟大家盤點6套翻拍電影：

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