前五角大樓職員爆料　美國擁「非地球製」飛行器十足《天煞》情節

猶記得今年四月，美國政府首次承認三段關於不明飛行物（UFO）的片段，而早前美國傳媒《紐約時報》（The New York Times）再爆出一則震驚全人類的報導，引述前五角大樓UFO團隊前顧問Eric W. Davis消息，指美國握有「人類沒法製造的飛行器」。

不少關於外星文明的電影，都會出現51區。美軍形容這區為軍事重地。（Getty Images）

天文物理學Eric W. Davis曾擔任承包商，在2007年獲邀請擔任五角大樓的不明飛行物團隊顧問。他指出美國政府內部有特別團隊負責研究不明飛行物的目擊事件及報告，而這團隊是隸屬美國海軍情報局，並會一年兩次公開團隊的部份調查結果。他續指出，在處理過的案件中，部份到目前為止仍無法確認材料的來源，因此他們得出的結論是︰「這是我們沒辦法自行製造的」。

天文物理學Eric W. Davis在2007年獲邀請擔任五角大樓的不明飛行物團隊顧問。（網上圖片）

Eric W. Davis目前在國防部的承包商Aerospace Corporation工作，他在三月時向國防部匯報時，當時的匯報內容涉及獲得「人類沒法製造的飛行器」。他還表示在去年10月21及23日，分別向美國參議院軍事委員會，及美國國會參議院情報特別委員會的工作人員報告有關事項，目前兩委員會未有就此作回應。

魯比奧曾向CBS Miami表示擔心該不明飛行物是來自中國、俄羅斯或其他國家。（網上擷圖）

而在《紐約時報》公開報導前，美國國會參議院情報特別委員會代理主席，佛羅里達州共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）曾向哥倫比亞廣播公司子公司Miami表示，他擔心有不明飛行物在美國軍事基地上空出現，並憂慮是中國、俄羅斯或其他對手獲得「某種飛躍技術」，使他們能夠進行此類活動。他最後稱，不明飛行物的出現代表美國未擁有這技術，並認為美國政府有需要找出答案。

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至於在1996年上映的《天煞-地球反擊戰》（Independence Day）中，故事講述美國新墨西哥州的外星探索中心從月球區域探測到了一個神秘訊號，中心將此事報告給五角大樓。之後宇宙船停在地球的衛星軌道上，並分體成為其他子船，將它們散發到地球的各個大城市的上空中。莫非五角大樓偵測到的不明飛行物是先遣部隊？