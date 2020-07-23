【火星探測】《火星任務》種薯仔有根據　超強沙塵暴竟只屬微風？

中國「天問一號」火星探測器的長征五號遙四火箭在海南文昌市發射升空，據國家航天局消息，「天問一號」探測器預計明年2月份抵達火星，展開火星任務的旅程。

說起火星任務，相信大家都會記得由列尼史葛（Ridley Scott）執導；麥迪文（Matt Damon）及謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）主演的《火星任務》（The Martian）。當時美國太空總署獲邀參與電影拍攝，被認為是間接向外界展示人類前往火星的風險和回報。那麼火星究竟暗藏甚麼已知及未知的危險呢？

相信不少影迷都會記得由麥迪文主演的《火星任務》。（《火星任務》劇照）

許多科幻小說家多年來都幻想著人類登陸火星後的畫面，隨著人類的航天科技不斷進步，小說家對人類登陸火星後的描述變得更為準確及真實。相信大家都仍記得，《火星任務》以一場巨大的沙塵暴開始，這使當時身在火星的太空人緊急撤離。據一名美國太空總署高達德太空飛行中心的行星科學家Michael Smith稱：「火星每年都會出現中型的沙塵暴，它們覆蓋整個大陸地區，並且會持續數星期。」

《火星任務》原來當時獲美國太空總署支援拍攝工作。（《火星任務》劇照）

除了每年都會出現的沙塵暴外，他還指出，每3個火星年，即大約地球的5.5年，便會出現大型沙塵暴：「正常風暴就會發展成環繞行星的沙塵暴，我們通常稱之為Global Dust Storms（全球沙塵暴）來區分其分別。」然而他指出，這類大型沙塵暴理應不是使身在火星的太空員陷入困境：「即使最大的沙塵暴，其風力也無法破壞太空設備。最強的火星風暴，其風速每小時達約60英里，未達地球部份颶風風速的一半。」

《火星任務》開首出現的沙塵暴的威力過分強勁，其實都只為帶出之後發生的故事。（《火星任務》劇照）

雖然如此，這也不等於火星的沙塵暴對完全沒有威脅，因為火星上的塵埃略帶靜電，它們會粘在接觸面上：「這塵埃會覆蓋所有事物，而且它們非常堅固。」所以對於為火星設計儀器的工程師來說，如何有效解決機器上的灰塵問題是一項極具挑戰的任務。灰塵對於太陽能電池板是一個特別大的問題，只有幾米厚的火星塵埃足以的塵埃整個儀器，從而令太陽能電池板接受較少陽光。所以在《火星任務》中，麥迪文每天都需要花時間清理太陽能電池板上的灰塵，這或可能是未來登陸火星的太空人需要面臨的挑戰之一。

太陽能電池板對於身當時身在火星的麥迪文來說是非常重要。（《火星任務》劇照）

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至於當時惹來極大爭議的火星種薯仔的橋段原來是有根有據，原來在2017年有科學家在秘魯進行一項模擬在火星環境下種植薯仔的實驗，並指出薯仔成功發芽。國際馬鈴薯中心（International Potato Center）指出，University of Engineering and Technology的工程師建立了一個立方體衛星的封閉環境，並讓科學家在入面種植薯仔。曾任職美國太空總署的天體生物學家Julio Valdivia-Silva稱：「在類火星條件下種植農作物是這項實驗的一個重要階段。」他指出如果農作物在這極端環境下仍能生存，這些農作物在火星上生長的機會將會很大。

當時惹來極大爭議的火星種薯仔情節原來是有根有據。（《火星任務》劇照）

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