【蜘蛛俠】外媒意外洩露第三集戲名　繼續同「Home」主題有關

在Marvel電影宇宙中飾演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland）正忙於拍攝《秘境探險》（Uncharted）。然而日前有消息指，由他主演的《蜘蛛俠3》英文戲名疑似流出，但並非早前《Cosmic Book News》報道的《Spider-Man: Home Run》，但第三集的戲名同樣保留了「Home」為主題。

Marvel Studios聯同Sony攜手開發的《蜘蛛俠》系列電影叫好叫座，首集《蜘蛛俠：強勢回歸》即獲得8.8億美元全球票房。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

「蜘蛛俠」湯賀蘭在今年3月曾表示《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）續集電影將於7月在亞特蘭大開機拍攝，當時他還表示電影的故事將會「絕對瘋狂」。之後《Cosmic Book News》引述知情人士消息，指《蜘蛛俠3》的英文戲名為《Spider-Man: Home Run》，同樣秉承首兩集以「Home」為主題。可惜消息出了後不久，即遇上COVID-19新型冠狀病毒肺炎，電影拍攝工作停擺，映期也兩度更改。

由湯賀蘭主演的《蜘蛛俠》系列電影獲得不少影迷喜愛。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

然而近日有消息指，《蜘蛛俠3》的戲名並非《Spider-Man: Home Run》。據外媒引述Charles Murphy消息，指出業界早已得悉《蜘蛛俠3》的戲名。他續表示《君子》（Esquire）及《Maxim》雜誌在其網站介紹《蜘蛛俠3》電影時，而把原來的《Spider-Man 3》換成新戲名。然而他重申這消息至今仍未得到Marvel Studios或Sony的官方認證。

「蜘蛛俠」湯賀蘭曾表示《蜘蛛俠：決戰千里》續集電影在今年7月開拍，可惜最後不敵疫情。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

點擊下圖即睇《蜘蛛俠３》戲名及回顧《蜘蛛俠》系列劇照！

+ 5 + 4 + 3

目前湯賀蘭正拍攝《秘境探險》，而暫時他將與導演Jon Watts、Zendaya、Marisa Tomei、Tony Revolori、Jacob Batalon及J.K. Simmons齊齊回歸第三集。據了解，《蜘蛛俠3》的反派將會是Kraven the Hunter，而電影暫定在明年12月美國中上映。