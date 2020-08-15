反黑路人甲｜32歲湯怡再扮學生妹　唔及《某日某月》中學Look無敵

TVB最新一集《反黑路人甲》中，講到飾演蘇芷珊的湯怡是聯興勝暫代話事人，在求水姐（蔣家旻 飾）去監獄探自己哥哥鐵頭（陳志健 飾）時，被要求陪酒半個鐘，湯怡在芸芸衣服中揀選了校服，換好出場時，露出纖腰長腿的她，加埋副眼鏡絲毫冇違和感，完全睇唔到佢今年已經32歲，真係keep得好之餘又仲係好young！

32歲的湯怡着校服簡直零違和感。（影片擷圖）

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湯怡同原島大地點睇都唔似差成10歲！（電影劇照）

但其實湯怡今次扮學生妹都未夠突出，早在2018年她首次擔任第一女主角，跟原島大地合拍的青春愛情片《某日某月》，當時湯怡30歲，戲中的她卻是位中學生，會在文具店返part time，一次機緣巧合之下認識了有錢仔原島大地，自此發生一段需要靠書信來往的感情，因為故事設定在1992年，當時手提電話未普及，通訊科技剛起步的年代，學生負擔不起大哥大，不過原島大地還是送了一部Call機給湯怡，兩人不單止靠寫信，更以Call機來聯繫感情。

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就算湯怡在戲中冇着校服都一樣唔似30歲。（電影劇照）

今日（14日）湯怡在個人Instagram上傳一張Facebook 7年前的回顧帖文，相中她戴上頭巾，她都不禁寫下「巧（好）青蔥」的字句，但其實都不夠她在《某日某月》中更青蔥、更少女，認真愈大愈後生！

而在昨晚（13日）播出劇集《反黑路人甲》後，湯怡自貼一張身穿校服的照片，寫下「其實我真係唔想著校服，亦唔鍾意著校服，點解我又著校服，點解要迫我著校服，點解」不過既然咁襯又顯得咁後生，就唔洗咁介意同問點解啦。

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