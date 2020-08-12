同班同學｜麥芷誼IG貼地產牌疑轉行　「快29歲學多樣嘢充實自己」

同廖子妤、郭奕芯一齊主演過《同班同學》的麥芷誼（Koyi），昨日（11日）IG貼出一張地產代理個人牌照，引起大家的疑問，麥芷誼係咪要轉行？不過麥芷誼很快便在IG上講明︰「不是不再演戲」更作好了隨時再做演員的打算。

麥芷誼在IG上傳一張地產代理個人牌照，引起轉行疑雲。（Koyi IG）

一直靠Part Time撐住

麥芷誼今日（12日）接受《香港01》訪問時表示：「其實自己上傳照片後都有收到好多認識與不認識朋友的訊息，他們紛紛都跟我說『加油』，給予我好多鼓勵。其實我唔係唔再演戲，只不過在機緣巧合之下，又加上今年的確冇咩戲拍。《Baby復仇記》宣傳完了後（約今年2月），自己都一直有返Part time，因為修讀Fashion Design關係，身邊都有不少朋友開舖，都在他們的店中做Part time。一次認識了朋友的好友，是位好有經驗的地產代理，於是抱住試下的心態去跟住佢學下點Sell樓，當時仍未考牌，之後先真係把心一橫考個牌。」

麥芷誼笑指張證拉闊咗佢塊面。（Koyi IG）

29歲前學多樣嘢

其後問及點決定真係要去考牌呢？麥芷誼笑言：「老實講由2月到而家都冇戲拍，雖然自己真心好鍾意演戲，但我同好多大眾唔太熟悉的『新演員』一樣，有同樣掙扎，試過好耐都冇工開。加上現時情況，我自己又不是那種鍾意坐定定的個性，過多幾個月都29歲了，想學多樣東西來充實自己。」

麥芷誼一次就成功考到「大牌」，除了有運之外，其實佢都好努力晚晚溫到凌晨3、4點先瞓覺。（Koyi IG）

狂做past paper順利Pass

麥芷誼更有講到其實在地產中，牌照有分「大牌」跟「細牌」，當然大牌較為難考，但就因為疫情的關係，很多「細牌」的課程和考試都開不成，索性去考「大牌」。按地產代理監管局網頁資料，「大牌」的持有人可以是獨資經營者、合夥人或參與地產代理業務的董事，亦可以以營業員身分為持牌地產代理從事地產代理工作。 而「細牌」的持有人只可作為持牌地產代理的營業員身分從事地產代理工作。

其後麥芷誼後充：「其實我用了一個多星期溫書，自己唔係高分，只是合格，不過都知道有好多人唔合格，我會話自己算好彩，有個好好的上司帶住自己，陪着我們一起溫書，真係有狂做past paper，晚晚溫到凌晨3、4點先瞓，希望之後都會有多方發展。」