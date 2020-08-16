似足《詭屋驚凶實錄》劇情？　傳安娜貝爾娃娃「逃出」博物館

大家記得在《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）及《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）系列電影中出現的安娜貝爾娃娃嗎？據了解，早前網上有傳言指這隻恐怖娃娃成功逃離華倫夫婦的博物館，並在美國東岸出沒。究竟這是甚麼一回事呢？

近日網上有傳詭娃安娜貝爾逃離華倫夫婦的靈異博物館。（《詭娃安娜貝爾》劇照）

若果大家曾經觀看過《詭屋驚凶實錄》及《詭娃安娜貝爾》系列電影都會知道安娜貝爾娃娃的事蹟，華倫夫婦認為這隻娃娃受到詛咒，於是把「她」收復後，安置在康涅狄格州的華倫夫婦靈異博物館中的玻璃櫃。

這隻恐怖娃娃在電影中都不時逃出玻璃櫃。（《詭娃安娜貝爾》劇照）

然而未知甚麼緣故，較早前網上突然傳出消息，指這隻恐怖娃娃跟電影的劇情一樣逃離出博物館中的玻璃櫃，還在美國東岸出沒。消息傳出後，華倫夫婦的女婿Tony Spera立即到靈異博物館搜尋，並拍片澄清有關傳聞。

華倫夫婦女婿Tony Spera拍片澄清有關傳聞。（網上擷圖）

Tony Spera稱：「我在這裏告訴你一些事，我不知道你是否想聽這個消息，但是安娜貝爾娃娃並沒有逃脫。」他續指出：「安娜貝爾娃娃仍『活着』，我不應該以『活着』來形容，安娜貝爾在這裏，她從來沒有離開博物館。」他最後還向各位粉絲保證：「請記住！這裡擁有超高科技保安，如果她離開了博物館，我會立即知道是否發生事或是有人闖入來。」

網傳安娜貝爾逃離博物館，莫非邪惡娃娃復活？（《詭娃安娜貝爾》劇照）

據華倫夫婦所言，美國一位讀護理的學生Donna Jennings在1968年取得這個娃娃後，發現「她」有怪異舉動。於是有位靈媒告訴Donna Jennings，這娃娃體內寄宿著一名叫「安娜貝爾」的死去女孩的靈魂。知道這點後，Donna Jennings及其室友試圖接納這個娃娃，但這娃娃卻做出駭人的惡意行為，最終Donna Jennings及其室友決定求助於華倫夫婦，前來了解案情的華倫夫婦稱這個娃娃已被邪靈附身。她最後將娃娃移到自家的靈異博物館中。