台版《翠絲》｜李李仁穿女裝慘遭歧視　網民反讚︰靚過同場林心如

由林心如首度擔任監製的電影《Miss Andy迷失安狄》，昨日釋出了新預告，從預告可以見到，成為「女人」前的Andy放棄了家庭，還忍痛說出一句「沒有人想看到我這個爸爸」，電影的故事不禁讓影迷聯想到由姜皓文主演的《翠絲》。

《Miss Andy迷失安狄》是由林心如及李李仁主演，前者更是首次擔任電影監製一職。（《Miss Andy迷失安狄》預告擷圖）

《Miss Andy迷失安狄》講述55歲的主角Andy經過多年的努力後，終於成為半個女人，在外形上找到真實的自己，但也讓他失去了家庭、工作及朋友。從預告可以見到，迷失了的Andy不斷被社會指摘，稱他為「不男不女」及「死人妖」。生無可戀的Andy在某日遇上一對沒有居留身份證的乞丐母子，出於同理心而收留了他們，沒料到卻改變了他的人生。

跨性別人士預告中遭多次不禮貌待遇。（《Miss Andy迷失安狄》預告擷圖）

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今次是李李仁首次穿上女裝挑戰跨性別角色，預告中的他不僅造型多變，塗脂抹粉後的他更讓人眼睛一亮。李李仁曾表示，在馬來西亞拍攝時，當地的天氣炎熱又潮濕，讓他感覺非常壓抑，但他指出這意外地符合這部電影的氛圍。

從預告可以見到，跨性別人士得不到應有的尊重。（《Miss Andy迷失安狄》預告擷圖）

至於導演陳立謙在拍攝《Miss Andy迷失安狄》前，都做了多次查訪，分別訪問了跨性別人士、外勞及殘障人士等。導演發現他們努力生活的背後，最大難題是想活出自己的生活模式，卻沒辦法獲得家人認同及諒解。所以導演希望透過《Miss Andy迷失安狄》，讓觀眾理解真正的家人都能夠「接受你」。

今次是李李仁首次穿上女裝挑戰跨性別角色。（《Miss Andy迷失安狄》預告擷圖）

《Miss Andy迷失安狄》關注社會邊緣人、性別議題以及文化衝擊，已經獲得各國際影展肯定。電影除了獲邀參加2020大阪電影節特別項目單元外，還入選「New Action! Southeast Asia東南亞新浪潮」單元、「朝日電視獎」及紐約亞洲電影節主競賽片等。電影目前定於今年秋冬在台灣上映，未知會否有幸登陸香港呢，影迷拭目以待。