《花木蘭》落實7月上畫　導演公開試鏡片段驚現竇靖童身影

迪士尼真人版電影《花木蘭》(Mulan)上映前困難重重,不論是劉亦菲的撐警言論,還是受到新冠肺炎疫情的影響,《花木蘭》未上映已受到外界議論紛紛,即變早前勉強舉行了首映禮,該戲都未能如期上映,近日終於有消息指出迪士尼總裁Bob Chapek已落實,將會按原定計劃堅持《花木蘭》會於7月上畫。

導演Niki Caro非常滿意劉亦菲。(Niki Caro IG)

今早(13日)《花木蘭》導演Niki Caro在個人Instagram中公開了一段試鏡影片,當中有《芳華》的楊采鈺、《悍戰太平洋2:起義時空》(Pacific Rim: Uprising)的藍盈瑩、《唐人街探案3》的尚語賢、《鐵道飛虎》的張藝上以及竇靖童,導演講到這只是數千人中的少數部,為了尋找適合的女演員扮演花木蘭,於是劇組作全球招募,邀請所有想試鏡的人參加。

曾出演《芳華》的楊采鈺都有份參加試鏡。(電影劇照)

+ 5 + 4 + 3

竇靖童都有參與《花木蘭》的試鏡。(影片擷圖)

在導演Niki Caro公開的影片中,只播出眾人自我介紹的部分,未能看到更多畫面,竇靖童說:「Hello! My name is Leah.」,導演則補充指,從中看到了各位對角色的熱愛,大家的真誠令我非常感動,希望每位嘗試過參演《花木蘭》的人知道,大家的熱情都融入了這套電影中,亦幫助他理解和欣賞這部作品,對於各人在電影中發揮重要作用,感到備受愛護。

《花木蘭》試鏡畫面:

+ 7 + 6 + 5

點擊睇竇靖童照片: