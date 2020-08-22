變種特攻｜狼人絕密試鏡片曝光　曉治積曼僅花20秒成功搶走角色

《變種特攻》（X-Men）在2000年上映時叫好叫座，成功開啟了《變種特攻》電影系列及超級英雄電影的開端。今年適逢電影廿周年，「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）早前出席節目《The Tonight Show》大爆當年如何在20秒試鏡的情況下「奪得」狼人這角色，繼而創造經典傳奇。

曉治積曼早前出席網上版《The Tonight Show》，與主持Jimmy Fallon對談。（影片擷圖）

在節目中，節目主持Jimmy Fallon播出當年曉治積曼試鏡狼人的片段。在播畢短片後，曉治積曼解釋當時他認為能獲得此角色的機會非常微，原因是他的試鏡時間非常短：「當我走入試鏡室，我確有覺得自己沒有機會接下角色。」他續指出當時的試鏡非常奇怪：「當時普遍認為Dougray Scott將會獲得此角，但他當時忙於拍攝《職業特工隊2》，然而每個人都認為能解決檔期問題。」

曉治積曼指出當時有荷里活高層認為《變種特攻》不會成功。（《變種特攻》劇照）

雖然曉治積曼深知機會微小，但他仍然孤注一擲：「我由一開始就使出渾身解數，我相信這是試鏡的最佳方法，但我整個試鏡並非好長，大概只需要約20秒。」可是最後Dougray Scott的問題未能圓滿解決，而狼人的機會就落入後備的曉治積曼：「在我獲得狼人的角色後，還有一位荷里活的高層走來跟我說『沒有人會看改編自漫畫的電影，在電影上映前立刻找另一部作品演出』，沒有人會相信這其實是漫畫電影的開始。」

曉治積曼由2000年開始成為狼人，直到2017年上映的《盧根》，他才正式結束狼人生涯。（《盧根》劇照）