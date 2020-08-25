陳木勝逝世｜《喵星人》兩人最後合作　古天樂：沒法表達悲傷心情

23日香港著名導演陳木勝（Benny）因鼻咽癌離世，終年58歲，繼甄子丹昨日（24日）在微博發文以示悼念後，今午（25日）古天樂都有在微博上更新長文，更以「活在心裏」作為標題。

古天樂發文悼念陳木勝導演。（電影劇照）

古天樂先是講到14年前首次跟陳木勝導演合作《寶貝計劃》，提及多套一同拍攝的電影，種種回憶湧上心頭，悲傷的心情更是無法釋懷。

以下為古天樂全文：

陳木勝導演離世的消息，腦海首先是呈現一片空白，我沒法去表達那些悲傷的心情。直至我冷靜下來，各種和Benny的回憶，不分先後次序的湧上心頭，像很多很多塊映像碎片出現。第一次合作的《寶貝計劃》，原來已經是十四年前的事了。由那一次開始，我們成為了亦師亦友的夥伴，先後在《保持通話》、《掃毒》、《五個小孩的校長》、《危城》等合作，我從未想過，三年前的《喵星人》竟然成為我們最後一次合作。因為我知道Benny對於動作電影以外的題材，充滿了很多吸引又有趣的想法，我也非常樂意跟他繼續合作，一起追尋更精彩更完美的電影夢。在一起宣傳《喵星人》的日子，我們去了很多不同的城市，在這段相處的日子，更緊密地分享了很多關於人生、夢想等等的想法和經驗之談，每次都有說不盡的話題。我相信有和Benny合作過的人，也會知道他是屬於少說話多做事的實幹創作人，而面對媒體和觀眾他也是很有耐性的配合，我相信所有人也會同意。這天我失去了一個好朋友，演藝界也失了一個好導演，但Benny的專業精神和作品，會永遠活在我的心裏，也相信會活在廣大觀眾的心裏。

在《保持通話》中，古天樂都有份跟陳木勝導演合作。（電影海報）

事實上古天樂跟陳木勝導演合作的《喵星人》票房失利，不過古天樂為了一圓陳木勝導演的喜劇夢，而傾力出演，陳木勝導演亦放下了自己最擅長動作片，轉拍一套喜劇合家歡電影的確是很大的挑戰。古天樂都有提及自己從未想過，三年前的《喵星人》竟成為兩人最後一次合作。