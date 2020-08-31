【星球大戰】女主角「Rey」被納入黑名單？　呻《星戰9》後無工開

現年28歲的英國女星Daisy Ridley在2014年4月獲選在《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）中飾演Rey而獲得廣大知名度。可是她在演出《星球大戰》後傳三部曲後，這並沒有為她帶來更多的機會，相反她的演藝事業卻停滯不前。

英國女星Daisy Ridley因在《星球大戰》系列中飾演Rey已成名。（《星球大戰：最後絕地武士》劇照）

Daisy Ridley早前接受美國雜誌《Entertainment Weekly》時談到在《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）後，經歷了一段頗長的「無業期」：「我帶著悲傷的心情完成《星球大戰》，當電影上映時，我的感覺就像『我的天，這是偉大的章節』。」

Daisy Ridley近日表示，在《星球大戰：天行者崛起》後，沒有人找她拍戲。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

可是Daisy Ridley續稱：「很奇怪，我在過去數月沒有太多工作，如今我好高興可以重新投入工作。在當時工作不多的日子，感覺就像經歷了五年的生活一樣。我被迫放慢腳步，但對於我的精神狀態來說是非常好，皆因《星球大戰》是我人生中其中一件大事。」

可是對於一個藝人來說，沒有工作，觀眾就會很容易忘記他們：「在今年年初，一切都沒有發生，當時我在想『噢！沒有人願意找我拍戲了』」，希望她能盡快有新工作。