幻愛｜少女犯法闖輕鐵路軌打卡　劉俊謙蔡思韵︰不值得冒生命危險

港產片《幻愛》由周冠威執導,劉俊謙(Terrance)、蔡思韵(Cecilia)主演,講述精神分裂症康復者和治療師的純愛故事,由於題材吸引,成為最近的熱話,加上戲中有不少屯門打卡靚位,吸引不少市區人專程入屯門影靚相呃like!

不過近日有連登(lihkg)網民出po指出,有位女生為了打卡,不惜闖入屯門藍地輕鐵站路軌拍照,更在po中寫下「下一個景點,nice weather!原來屯門輕鐵可以咁靚,我不人介意…你呢……」

該位女生隨即被網民廣傳兼公審,指責她不顧自己及他人安全,行為經已犯法。事實上有人提醒該位女生走入路軌很危險,她卻回覆「there was no one around so」完全感受到她毫無悔意。

翻查港鐵附例第4條,清楚寫明「(1) 除非得到港鐵公司特准,否則任何人不得─(a) 進入鐵路處所的任何部分」而且最高罰款為$5,000港元。

另外對於該女生行為,都有網民留言表示「屯門同元朗有個位係冇車到可以影相但不是這」、「佢可能覺得輕鐵慢一定無事」、「佢睇陰陽路咪要跳樓」、「藍地d輕鐵好快,等睇肉餅」、「擅入路軌會畀人告㗎」、「其實佢入去就已經犯左(咗)法,你係咪會走去馬路中心影相」、「諗起啲XX亂過輕鐵軌,搞到輕鐵司機唔小心撞左要停牌坐監...唔好以為輕鐵好慢至得架,時速可以上到80撞死你。」等等。

得知事件後,蔡思韵和劉俊謙都呼籲影迷要小心,不值得為了打卡而冒生命危險,務必要注意安全,一定要以生命安危為先,更有呼籲疫情時期,應減少外出,也不要到多人的地方聚集,等遲一些《幻愛》的團隊會再跟大家見面。

