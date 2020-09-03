湯告魯斯怕《職業特工隊7》再延期　花500萬包郵輪載劇組直抵挪威

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由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）原定2月中旬在威尼斯開拍，可是受到新型冠狀病毒疫情影響，劇組被迫取消在當地拍攝，並改在英國的舒梨郡搭建意大利小鎮的場景，目的就是追趕拍攝進度。日前英國傳媒報導，劇組準備移師到挪威拍攝，為了不受當地的隔離措施而再次延誤拍攝，湯告魯斯斥資50萬英鎊（約522萬港元）租下Hurtigruten的豪華郵輪，載所有劇組人員出到當地工作。

《職業特工隊：叛逆之謎》續集《職業特工隊7》將在明年上映，而第八集也會同步拍攝。（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

據英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）引述知情人士消息，指出湯告魯斯害怕電影製作追趕不上進度，於是包下一艘Hurtigruten豪華郵輪前往挪威：「他們對再次延誤感到恐懼，湯告魯斯決定不想再見到延誤出現。」

知情人士稱湯告魯斯害怕電影拍攝又會再次出現延誤。（網上圖片）

幸好挪威當局開綠燈，容許《職業特工隊7》劇組到當地進行拍攝，但當局要求劇組要每天定期做新型冠狀病毒測試，確保所有演員及幕後員工沒有受到感染。據了解，當他們抵達挪威後，要在48小時內接受兩次病毒測試，期間劇組人員不得與其他人士接觸。

除了需要遵守嚴格的社交距離規則外，電影復工後的拍攝進度其實都非常理想。早前就見到湯告魯斯在距離地面約500英尺的半空中飛身跳車，場面極其驚險。之後湯告魯斯還有時間順道到潛入英國戲院觀看《TENET天能》（Tenet），所以電影如無意外應趕及明年11月19日美國上映。

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