花木蘭︳劉亦菲12年前拍《功夫之王》險墮馬？李連杰超凡身手救美

迪士尼大片《花木蘭》已於亞洲各國陸續上映，演員群也持續接洽各大訪問，劉亦菲與該片男星安柚鑫日前一起接受「ET Online」專訪時，被問到與其他演員的互動，劉亦菲驚爆：「李連杰多年前曾救過我一命。」

劉亦菲在專訪中提及，她12年前與李連杰、成龍合作電影《功夫之王》，片中有段騎馬戲，差點發生意外：「我記得我那時騎著一匹馬，突然旁邊一台卡車開過來，馬就失控了，跑得很快，不知為何，我完全無法阻止這匹馬，李連杰看到之後全速前進，試圖阻止我的馬一直往前跑，因為那是在一條狹窄的山路上」，劉亦菲也透露李連杰救援成功，讓她對這名前輩始終感謝有加。

劉亦菲當年拍《功夫之王》，超過八成以上的動作戲皆由李連杰、成龍擔綱，她僅是配角，時隔多年她演出《花木蘭》，包括劍術、騎馬以及近身格鬥都必須要學會：「我對這部電影以及這個角色的熱愛，讓我願意付出更多」，她透過大量的體能鍛鍊心肺能力以及肌肉量，另一方面也在訓練自己的心理質素，如今電影等待大半年才終於能上映，並於歐美各國以串流平台方式播出，她仍對此充滿感激。

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