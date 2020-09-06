【花木蘭】中國網民睇盜版「撐」劉亦菲劣評如潮：電影真是垃圾

由劉亦菲主演的真人版《花木蘭》（Mulan）早前在迪士尼+（Disney+）及部份地方的戲院率先上映，可是女主角曾因過往一些言論而遭不同地方的網民杯葛。雖然電影目前仍未在中國上映，但有不少內地網民已經「率先」觀看電影，並洗版式狂插電影，最終該電影在豆瓣電影只錄得4.9分，遠遠低於國外影評網站爛番茄及IMDb的評分。前者目前的平均分為7.01分；而後者暫時的評分為5.6分。

由劉亦菲主演的真人版電影《花木蘭》遭不少網民炮轟，甚至連中國網民都不支持。（《花木蘭》劇照）

由劉亦菲、李連杰、甄子丹、鞏俐等人主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》，發行商斥資近2億美元拍攝，並原定在今年3月初上映。可是電影最終受新型冠狀病毒疫情拖累，在映期數度延遲下，最終北美部份地區改在迪士尼+啟播；至於未能享用迪士尼+服務的地區，片商仍會在戲院播放，當中包括新加坡、台灣、泰國、香港及中國等。

愈來愈多觀眾觀看過《花木蘭》後，電影的評價每況愈下。（《花木蘭》劇照）

隨著愈來愈多觀眾觀看過《花木蘭》後，電影在國外影評網站爛番茄由初時的80%新鮮度，微跌1%至79%，電影平均分則獲7.01分；而在另一網站IMDb，在超過1.5萬人次評分下，電影錄得5.6分，其中有超過2,600網民給予最高分的10分；但仍有超過3,100名網民給予最低分的1分。

《花木蘭》在國外的評價還好，但在中國的評價卻甚差，看來迪士尼可能押錯注。（網上擷圖）

沒想到電影仍未殺入中國市場，而遭不少中國網民鬧爆。然而也有網民反斥他們的行為「國内還沒上映呢，去看盜版一分錢不花還好意思說爛？」及「看盜版的還敢批，你看就看了還好意思說浪費你時間，這是甚麼神奇的物種，臉皮厚到如此地步？」等。據豆瓣電影的數據顯示，目前超過1.5萬中國網民表示已經看過，而差評率達64%。

中國網民給予《花木蘭》4.9分。（豆瓣電影擷圖）

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其實今次《花木蘭》之所以成為焦點，除了因為劉亦菲曾在香港反修例運動的言論惹來評擊外，她更曾在今年3月時出席電影於洛杉磯舉行的全球首映時，一句說話惹起中國民眾的不滿。皆因當時身為中國人的劉亦菲受訪時以「亞裔」稱呼自己，之後延伸至她美國國籍的問題。當時不少中國網民炮轟她：「承認是華人很丟臉嗎？」，但實際上劉亦菲早在讀書時期已改為美國國籍，但後來因考上北京電影學院，並選擇留在中國發展。