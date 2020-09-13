【#ALIVE‧影評】劉亞仁家居隔離遇喪屍？　劇力不足浪費故事設定

韓國喪屍電影《#ALIVE》由影帝劉亞仁、朴信惠主演，電影日前在Netflix上架，不過口碑參差，有網民指浪費了演技派的劉亞仁，更浪費了睇戲的98分鐘。比批評得咁狠，到底有幾不濟？

《#ALIVE》改編自荷里活編劇Matt Naylor的劇本，講述一名宅男吳俊宇（劉亞仁 飾）因為長期打機而足不出戶，在周邊都爆發喪屍病毒時，他在自己的家中等待救援，而在面對糧食短缺及精神壓力時打算自殺，剛好他發現了對面屋仍然有一位正常人類女性金宥彬（朴信惠 飾），兩人抱着「一定要存活下來」的信念來求生。

《#ALIVE》口碑參次，有網民力踩浪費時間。（官方圖片）

事實上故事性是不錯的，首先在斷電、斷網、糧食短缺之下，一踏出家門四方八面都有喪屍，唯一的人類同伴都跟自己隔了成條河的距離，究竟要如何存活呢？乍聽之下，的確能夠吸引人去打開這部電影，但在看過戲後就會明白，為何觀眾會給出差評。

青龍影帝都救不了《#ALIVE》。（電影劇照）

青龍影帝劉亞仁都救不了

首先待在家中打機的劉亞仁在斷網後收到緊急災難訊息，但就因為斷網的關係，無法對外求救，要支撐到可以搜救人員到來才能甩身。過程中遇上了行動非常謹慎的朴信惠，當然在對抗喪屍期間仍是有緊張畫面，不過對比《屍殺列車》、《屍殺半島》、《屍殺帝國》甚至是《屍戰朝鮮》（前譯：李屍朝鮮）規模細得多，但偏偏在細節位上又沒有交代清楚，例如從頭到尾都沒有講明爆發喪屍病毒的來源、明明離開屋企很危險，但暴怒的劉亞仁手持高爾夫球棍，拼死出去打喪屍就是為發洩，對此甚是費解。整體架構有點鬆散和過份簡單。作為popcorn電影算是不為過。

其次最令影迷不滿是明明劉亞仁貴為青龍影帝，《思悼》、《燃燒烈愛》都是他的代表作，戲中他因不堪受壓崩潰，覺得人生只剩下自己毫無意義時，求死自縊一場戲，的確有他的味道，只是全片發揮的機會不多。

觀眾對劉亞仁和朴信惠的人物設定可謂一無所知。（電影劇照）

套戲過半朴信惠先出現

另一為人咎病是電影鋪排女主角朴信惠，在電影過了一半才出現，令不少衝着朴信惠來看戲的觀眾感到不耐煩，雖是令人想追看下去，但同是也會分心去記掛住她何時出現。

然而，朴信惠的出現主要是救了想自殺的劉亞仁，但隨後似乎就再沒其他大的發揮和作用，加上戲中沒有給予她足夠的背景資料，甚至乎在睇完戲後都不太記得她究竟做過甚麼，可能之後更冇人記得她有演出過《#ALIVE》。

劉亞仁和朴信惠在戲中滿有主角光環。（電影劇照）

最有主角光環的喪屍片

當然亦有人會讚《#ALIVE》夠貼地，劉亞仁和朴信惠兩人似足疫情下居家隔離的市民、會玩「食雞」（PUBG）、上網po相自言未變喪屍，呼籲大家一定要活下去、用航拍機求救、用盡手臂的延伸自拍棍來接收信號，就連戲中的喪屍都有升級，並不是指牠們變得更強、更壯、更兇猛，而是牠們只會吃新鮮的人肉，而在變成喪屍後的他們通常都會有殘缺，例如：沒有眼珠、斷手斷腳等等，令到武力指數極低的男女主角都可以輕易對付，或是靠運氣和主角光環過關，但其實以上種種都未有為整部電影加分，仍是會覺得整體架構鬆散，沒太大得着之餘亦沒有睇得特別興奮。