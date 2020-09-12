霍元甲｜李連杰嘔心瀝血功夫巨製　慘被霍家後人入稟起訴失實

近日，李連杰一段7年前的舊訪問片重浮水面，相信是因為迪士尼（Disney）真人版電影《花木蘭》（Mulan）的關係，令人翻Loop李連杰的訪問。當中講到他為了跟亞姐冠軍利智一起，跟前妻黃秋燕離婚，婚後更將20億港幣全權交由太太管理，更揚言「可以為她死！」

其實李連杰演出的電影向來多話題，2006年他主演的武術宗師霍元甲一生傳奇電影《霍元甲》，同樣充滿爭議，當年更告上法庭成為眾人的話題。

由李連杰主演的《霍元甲》已是2006年的作品。（電影劇照）

霍元甲嫡孫睇唔過眼

事實上《霍元甲》的成績不錯，香港票房大收約3,020萬港元，「八爺」袁和平更奪得第26屆香港電影金像獎最佳動作設計獎項。雖然電影講到有關武術宗師霍元甲的一生，不過就因為內容被大幅改編，而且跟事實毫無關聯，當中包括霍家被滅門，還有其他虛構的情節嚴重失實，引起霍家的後人強烈不滿，所以霍元甲嫡孫的霍壽金委託了霍元甲的曾孫霍自正對電影片方提出訴訟，希望透過法律途徑要求對方進行正式的公開道歉。

霍家後人不滿電影將霍元甲的真實人物性格扭曲，且加上滅門情節，令他們後人的身份備受質疑。（電影劇照）

三大罪狀妄加到霍元甲身上

霍家後人以「侵害名譽罪」起訴電影公司以及李連杰，要求他們公開道歉並停止發行本片，嫡孫霍壽金在入禀狀說明，雖然片尾註明「純屬虛構」的字樣，但由於霍元甲是真實存在的歷史人物，電影卻將霍元甲這位民族英雄塑造成濫殺無辜、亂收酒肉徒弟的江湖武夫，更因此導致家破人亡，大大扭曲了霍元甲的形象。加上滅門情節會令霍家後人的身份備受質疑，令他們精神上受到嚴重傷害。

北京市第一中級人民法院判霍家後人敗訴。（電影劇照）

最終，北京市第一中級人民法院先是確定了霍壽金為霍元甲之孫的身份，不過還是駁回了有關訴訟，戲中某些細節描寫的確與歷史不符，但基調仍為褒揚霍元甲的愛國精神及表現中華武術，該片並未對霍元甲的名譽造成侵犯，而且戲中對於霍元甲的描寫，只是以誇張手法來表達，這都是藝術成份之一，屬可接受的範圍。

李連杰當初為了拍《霍元甲》也是付出了巨大心血。（電影劇照）

全片餘下三點「真相」

李連杰當初為了拍《霍元甲》也是付出了巨大心血，畢竟是他自己主導且想要表達出自己對武學的思想，當然也有人說霍元甲的後人只是想出來呃錢，對於取材的部分，李連杰曾坦言：「對於真正的霍元甲，劇組做了很多歷史調查，請了很多專家教授進行分析。創作時最大限度地根據歷史上真實的霍元甲去做，畢竟資料很少，盲目地依照歷史反而覺得寸步難行。」

最終電影《霍元甲》主要有三點是真實的，一是當時的年代、二是霍元甲創立精武會的精神，最後就是霍元甲死時的年齡。