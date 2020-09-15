素媛｜真兇趙斗淳刑滿出獄將返住處　3000多市民投訴以搬走作威脅

韓國電影《素媛》取材自2008年發生的真實案件，電影由《屍殺半島》的大囡李蕊、影帝薛耿求、嚴智苑等人主演，講到一名8歲女童娜英（化名）慘被兇手趙斗淳在教會廁所性侵，令她的肛門及性器官喪失80%功能，同時大小腸都流出體外。趙斗淳將於12月13日刑滿，雖然韓國市民聯署反對他出獄，但仍無效，令民眾人心惶惶。

李蕊出演《素媛》時只得7歲。（電影劇照）

趙斗淳被監禁前住在韓國京畿道安山市，而他出獄將會返回住處跟老婆同住，雖然安山市市長近日都有向韓國法務部長官提出申請，緊急裁定性犯罪者保護收容法案，而他在出演電台節目時表示：「自從趙斗淳提及自己在出獄後要在安山市定居後，市政府就收到了超過3600個抗議電話，官方網頁也有超過1200條留言反對，市民紛紛表示不願跟他生活在同一個城市，要是投訴不果他們就會搬離安山市。」

早前《實事勘察隊》公開了趙斗淳的真實樣貌，好讓國民認出他的樣子，免受傷害。（《實事勘察隊》影片截圖）

此外，安山市市長表示，他在一項報告中留意到趙斗淳目前仍有比較嚴重的性倒錯傾向，而且他在對成年人感到性慾的測試中，同樣表現出非常不穩定，希望法務部可以在趙斗淳刑滿出獄後繼續接受隔離措施。

原先曾講到趙斗淳在出獄後必須佩戴電子腳拷，而且法務部亦會派出人手，以一對一的形式對他進行24小時監視。但由於2019年發生了55宗在佩戴電子腳拷下，犯人仍有對他人進行性侵，而在2020上半年都有30多宗案件，所以市長認為僅通過電電子腳拷以及增派人手並不能完全防止趙斗淳再次犯案，亦難以消除市民的不安感，若當局不妥善處理趙斗淳的問題，3000多市民很大機會會搬離安山市。