救殭清道夫｜林明禎首拍港片遇意外　玩滑板車受傷坐足1個月輪椅

港產片《救殭清道夫》由錢小豪、蔡瀚億（BabyJohn）、「大馬女神」林明禎、吳耀漢、羅莽、趙學而、袁祥仁、邵音音等人主演，電影講到食物環境衛生署設立了一個特別行動組（Vampire Cleanup Department，簡稱VCD），來處理城市中的殭屍，而蔡瀚億一次意外被殭屍咬到卻沒有變成殭屍，所以被力邀加入VCD。

《救殭清道夫》是林明禎的螢幕處女作。（電影劇照）

其實《救殭清道夫》是「大馬女神」林明禎的螢幕處女作，亦是林明禎首次拍攝香港電影，當時她亦成為了話題人物，除了身材好之外，在戲中清純可愛的造型與性格真係殺死不少男生，尤其是在扮殭屍抬起手一跳一跳的樣子，跟殭屍和可怕二字絕對拉不上關係。

林明禎玩電動滑板車受傷，坐足成個月輪椅。（電影劇照）

而當時林明禎在開場時，因未遇到BabyJohn吸他的血，面目猙獰的樣貌，全靠特效化妝化足6至7小時才成事，卸妝又要花足5小時，一化一卸足足大半日。當時林明禎都叫苦：「裏面（特效化妝）加入很多化學的東西，所以在卸妝後我的臉就像包青天一樣，紅紅黑黑，因為敏感啊！」不過對於林明禎來說演殭屍最方便的地方，必定是她不用開口講對白，更不用操練廣東話，但相對來說亦是另一種挑戰，她：「因為不能說話，很多時要用眼神、表情和身體去表達你當下的情緒，真不容易。」

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另外，林明禎在戲中同樣唔識行只識跳，所以BabyJohn就讓她以電動滑板車代步，不過因為唔識玩，一次失手跌得相當嚴重，坐足成個月輪椅，而這正正造就了她在戲中最自然一幕︰跟BabyJohn學行路，當時她的確剛剛好起來，又要慢慢行，她亦笑指：「這一幕我覺得演得最自然，因為是真的嘛！」

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