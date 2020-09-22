麥路人｜70萬搭出「麥當勞」景　美指偷影裝修︰職員問影嚟做咩？

香港電影《麥路人》（i’m livin' it）由黃慶勳執導演，郭富城、楊千嬅、萬梓良、張達明、鮑起靜、劉雅瑟、顧定軒及黃悅珈等人主演，《麥路人》講到一班生活在貧窮線下的基層人士，就各種原因每晚都會在24小時的快餐店留宿，反映出現今社會貧富懸殊的差距和住屋問題。而劇組方面更為了拍攝而搭建出一間「真」的麥當勞，今次請到在《麥路人》中擔任美術指導的利國林（Billy）接受《香港01》訪問，分享今次跟麥當勞有關的趣事。

就咁睇，真係分不清是真還是假的麥當勞。（電影劇照）

Billy今次參與《麥路人》的製作，全因獲美術總監文念中先生邀請，他還記得當時文念中講：「Billy，有套講麥當勞嘅戲，要搭間麥當勞出嚟，你去睇睇，去做啦！」所以Billy就接下了這個計劃，加上這已不是Billy首次搭建麥當勞，他早在2014年已經有份參與《香港仔》的製作，當時他早已搭建過麥當勞，正是在電影結尾部分和海報上有出現的懷舊麥當勞。

當時Billy都有份參與《香港仔》的製作。（電影海報）

太和實景配假大樹

當年有傳聞指《香港仔》中的麥當勞是在大埔一間麥當勞拍攝，Billy今次為大家拆解：「本身大埔的地底麥當勞都有呢棵樹，想當年諗住4月睇景有，7月就開拍，點知7月竟然因為裝修的緣故，圍起咗冇得拍，當時香港只得返3間麥當勞有呢棵樹，結果就要焗住自己做返出來，而呢間太和麥當勞唯一用得着的就是地板，枱、凳、畫都要搵人造及畫，基本上全部都跟返真的去做。」

蔗渣價錢麥樂雞味道

那麼究竟《麥路人》中的麥當勞又是不是真的呢？對此Billy表示初時真的有考慮過在麥當勞中偷拍，但考慮過各方因素，結果都是覺得不行，才真的要落手搭建一間麥當勞。

Billy對此補充搭建時都有很多因素要考慮，其一是資源有限，美術費只得很少，那時搭建麥當勞大概花費70多萬，仍未計租金以及雜費在內。所以他們在設計牆身時都不敢用真材實料，只能用泡沫板、海綿板代替，再在上面加上木紋貼紙，甚至乎鏡的部分都是用鏡膠來代替，真的要想盡辦法去慳錢慳成本。

點擊睇戲中「麥當勞」有幾似

+ 9 + 9 + 9

Billy多次提及資源不足的問題，加上在拍攝中途因潮濕關係，扮牆身的泡沫板加木紋貼紙結果起了泡泡，一邊拍一邊求它千萬不要掉下來，捱得多一星期就一星期。（《麥路人》電影劇照）

Billy自言自己最想整到大家會誤會這是間真的麥當勞，而且參考了不下於20間麥當勞，都有去行下、影相、坐下觀察，留意到所有麥當勞都沒有統一的設計，除了收銀、送餐的櫃位，其他牆身、裝修等等都各有特色，始終因為每間麥當勞出產的年份都有不同，有近期也有翻新，甚至乎是較為舊式的，所以就在每間麥當勞都抽點元素出來。不過在枱、凳、牆身、廣告、海報方面、水杯方面等等都有跟足，務求做到最真。

戲中郭富城將「開心樂園餐」的實物玩具送給囡囡。（《麥路人》電影劇照）

開心樂園餐玩具都整埋

講到最特別的必然是在戲中，郭富城曾經有手持「開心樂園餐」的玩具送俾戲中妹妹，其實Billy都有製作出兩套「開心樂園餐」的實物玩具，不過就可能因為片長問題而刪減了相關戲份。Billy：「雖然係嘥咗，不過拍戲就係咁，好多時我哋做10樣嘢，見又見得5樣，臨尾剪返出嚟得返3、4樣，我哋都慣喇。」

+ 4 + 4 + 4

對於在事前做資料搜集時，Billy大方分享自己同美術助理都好大膽，大模斯樣地影整個套餐，有店務員很出奇地望着我們在影甚麼？都有試過被問︰「影嚟做咩？」當時有回應他們是用作參考，大多聽後都成頭問號，「參考？參嚟做咩呢？」我們又會坐低幫襯，偷偷觀察且感受一下，Billy笑言：「唯一好處就係我鍾意食麥當勞，都好熟好慣又唔會抗拒啲食物，所以測量、量度時都沒有太大困難。

除了場景，就連店員的T恤都似到十足。（電影劇照）

要似唔難 要慳先最難

當問到今次搭麥當勞最大的困難是那一方面時，Billy：「好老實，對我哋美術嚟講，要做得似或者九成抄捉其實係基本嘢，唔係難度嚟，反而係唔夠錢之下要令到成件事似，呢樣先係最難去處理。」因為他講到只要有錢，真係可以放好多人、時間、資源落去做同處理，好多時因為香港的電影唔夠錢、時間，但又要拍到似，跟真的一樣，又唔似西片可以花好多時間或者直頭用真廠去做。這才是真正困難的地方。