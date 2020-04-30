「馬份」身家過億都兼職賺粉絲錢　每條祝賀片收費2千好評如潮？

湯姆費頓（Tom Felton）在《哈利波特》（Harry Potter）系列電影中，飾演「馬份」而為人熟悉，繼早前在Instagram上載半裸黑白相令網民起哄，最近他更為粉絲度身訂做拍影片，每次收288美元（約2232元港元），口碑相當不錯，很多網民都表示有意找「馬份」為他們傳達信息。

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湯姆費頓參演了合共8集的《哈利波特》系列電影。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

在「哈利波特」系列電影中，「馬份」湯姆費頓（Tom Felton）的演出深入民心，讓他從小就在全球爆紅。有傳，現年32歲的湯姆費頓，身家推算高達3500萬美元（約2.7億港元），最近竟然還為影迷提供度身訂做的專屬影片。

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只要給「馬份」約288美元（約2232元港元），他就會幫你幫片傳遞訊息，不少影迷都找他錄製給朋友講生日快樂等影片。「馬份」的專頁上得到很客戶很高的評價，有4.9顆星的高分。有不少影迷都大讚湯姆費頓的影片會針對每一位客戶的要求而製作，口碑極好。

「馬份」湯姆費頓在去年11月曾上傳穿上史萊哲林校服袍的照片，並留言稱「歲月不饒人」。（Tom Felton Instagram 圖片）

客戶都留言指，他們覺得找「馬份」拍片是給親朋好友的最好的禮物，有患有亞斯伯格症孩子的父母，也找「馬份」拍片，因為他們覺得魔法世界是他們的女兒，可以減壓的地方，所以除了一般的祝賀、對朋友的鼓勵，其實「馬份」發揮他的力量，為客戶拍的影片都幾有意義，難怪好評如潮。