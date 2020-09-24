鋼鐵雨2｜食正中美衝突　北韓棄核武求自保反掀四國大戰？

韓國電影《鋼鐵雨2：核戰危機》由男神鄭雨盛、暖男柳演錫、實力派郭到元、《恐懼鬥室》系列安格斯麥菲恩（Angus Macfadyen）等人主演，《鋼鐵雨2：核戰危機》講述南、北韓、美國三大元首面對核戰，更有日本、中國加入大混戰，稍有不慎就會觸發第三次世界大戰，最後究竟會點收科呢？

《鋼鐵雨2：核戰危機》講到南、北韓、美國有機會引發第三次世界大戰！（電影劇照）

《鋼鐵雨2：核戰危機》中，鄭雨盛飾演南韓總統、柳演錫飾演北韓國務委員會委員長（國家領導人）、郭到元飾演北韓護衛司令部司令、安格斯麥菲恩飾演美國總統，講到由於北韓手持核武，而鄭雨盛需要從中撮合美國跟北韓簽定和平協議，以免開戰。不過作為「大國」的美國總統表明要北韓乖乖將核武拱手相讓，更不保證會養活北韓人，作為演北韓領導人的柳演錫，當然不願在沒任何利益之下交出自己王牌，與此同時北韓護衛司令發起軍事政變，力阻北韓向美國棄核示弱，柳演錫謂愛背受敵，而作為中間人的鄭雨盛更是無可奈何，因為他連同柳演錫和安格斯麥菲恩都被困在北韓潛艇之中，要成功逃出生天可謂跟登天一樣難。

三國元首被困在北韓潛艦中。（電影劇照）

《鋼鐵雨2：核戰危機》中都有根據史實改編，30年前美國蘇聯冷戰終止時，唯有朝鮮半島維持分裂。冷戰結束後，北韓的核武議題讓朝鮮半島的緊張局勢升溫，甚至有幾次南北韓差點開戰。

究竟誰能決定朝鮮半島的命運呢？南北韓都有各自的處境，朝鮮半島的議題也不時今時今日才出現，南北韓的分裂始於美蘇冷戰期間，現在更需面對中美衝突，就會令到南北韓的問題變得愈來愈複雜。《鋼鐵雨2：核戰危機》在此其實都想帶出結束分裂和對峙，走向和平的意義。

北韓護衛局司令將會發動軍事政變。（電影劇照）

《鋼鐵雨2：核戰危機》根據朝鮮半島的現實，在這座冷戰遺留下來的分裂島嶼被各種勢力包圍，而兩個主要領導反映出北韓強硬派和改革派的存在，以及兩派的對立影響著韓國的未來。北韓領導人遲早會走上改革派之途，求取和平與北美的外交關係，開放門戶和發展經濟，這只是早晚的問題；另一方面，與中國締結血盟的北韓護衛局司令屬於強硬派，他著手發動一場政變，決心不放棄北韓的核軍備。

三國元首被困北韓潛艇，反而是最安全？（電影劇照）

原來中國一早就已經成功收賣北韓的郭到元，繼而發動軍事政變。（影片擷圖）