《聖荷西謀殺案》影評：到底我看了什麼?1部改編電影被謀殺的慘案

不少著名的舞台劇作品，均會被改編電影版本，透過不同的形式，讓觀眾在同一的故事空間裡，體驗不同的敘事方式，然而，並不是每一部改編作品都是成功，甚至會出現反效果…例如身兼填詞人、足球評述員、電影導演等多崗位的潘源良，繼2012年執導《影子愛人》後，其第四部執導的電影，改編自莊梅岩的同名舞台劇作品，藉著電影的舖排佈局，翁子光的劇本改編，呈現出跟舞台劇不同風格的電影。《聖荷西謀殺案》一段異鄉的感情，一場謀殺案的發生，勾起了心境的空虛孤寂，人與人之間的信任。

《聖》片故事講述阿玲（鄭秀文 飾）與阿鄧（佟大為 飾）多年前於酒吧裡相識，未幾，二人結婚後便於聖荷西過過著寧靜無憂的生活。一天，阿玲的舊鄰居Yanny（蔡卓妍 飾），從香港前來美國探望二人，於他們的家暫住數天，希望可以忘記舊日的失戀傷痛。然而，在這幾天的生活裡，Yanny發現阿鄧與阿玲之間藏著很多不可告人的秘密…

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不少著名的舞台劇作品，均會被改編電影版本。然而，並不是每一部改編作品都是成功，甚至會出現反效果…看畢《聖荷西謀殺案》後，不禁令我產生了一種「究竟我看了什麼？」的感覺（《聖荷西謀殺案》拍攝花絮）

莊梅岩的舞台劇作品並不是第一次被改編成電影，對上一次被改編的是由袁劍偉首部自編自導，林嘉欣與張學友合演的《暗色天堂》（她的原作名為《法吻》）。無可否認… 這並不是一部改編得很好的作品，縱使電影相對四平八穩，但仍有很多不足之處，從舞台走到影像裡，無疑會有著兩者之間的對比，舞台劇的氛圍放在電影的格局，因舞台劇的篇幅而影響了電影的節奏，同時亦會影響片中演員的表現，然而，《暗》片袁劍偉的首部編導作品，這也情有可原。

莊梅岩的舞台劇作品並不是第一次被改編成電影，對上一次被改編的是由袁劍偉首部自編自導，林嘉欣與張學友合演的《暗色天堂》（《暗色天堂》官方宣傳海報）

（＊由於並沒有看過《聖》的舞台劇作品，所以以下的觀感，純粹以獨立一部電影創作為主，並不會以舞台劇與電影版本作為比較。）

潘源良第一部執導的電影，是1986年由黃耀明與李麗珍合演《戀愛季節》，近日才買了影碟重溫此片，感覺清新脫俗，加上音樂的襯托，電影很浪漫動人。直到2011年，潘源良再次執導《出軌的女人》，縱使有夏文汐復出演出，以及主題曲由林憶蓮主唱，但是… 還記得當年在電影節中觀畢此片後，只是一直地徘徊在想，究竟我看了一部什麼的電影呢？這份觀感，在《聖》片中又再發生一次了。

《聖》片的篇幅比較短，只有八十多分鐘，電影的男女主角 — 阿玲與阿鄧，分別是從香港與內地來到美國生活的異鄉人，電影從這簡單的設定，展開了故事的舖陳。接著的故事，加入了從香港到美國來的Yanny，在這早已於美國一段時間的夫婦，夾著突然從香港走來的女子，無形之間形成了身份之間的衝突。後段的劇情部份，則著重以三人之間對於生活與感情的糾纏，人與人之間的猜疑人，最後形成了一場「謀殺案」。

潘源良過往執導的三部電影作品，不約而同地以女性為主題，《聖》片也不例外，電影的主軸放在阿玲這角色身上，從她少時的經歷，她移民到美國生活，工作穩定，但卻因為一件事，伸延著之後她的心境層次轉變，從阿玲與Yanny之間的背景，對比著身在香港與外地生活的矛盾，是為了夢想？還是為了理想？

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本片劇本由翁子光改編，從電影的角度，劇本整體算是完整的，大概電影版刪減了一些情節（有錯誤請更正），現在於這九十分鐘內的篇幅裡，似乎已經把原有的劇情濃縮而成，增添了電影的節奏感。

然而，電影的敗筆，卻是在於導演身上，縱使潘源良並不是一位執導經驗豐富的導演，但是… 畢竟已經執導過三部作品的他，來到第四部，大概也會對於電影的節奏與控制；可是，電影並沒有如期的水準，導演未能完全掌握到劇情的發展，其中一場三人之間吵架的情節，本來是電影中最好看的一場，但是在處理上欠缺張力，後來更顯得乏力，令到這一場戲缺乏了說服力，確是「謀殺」了這一場戲…

導演未能完全掌握到劇情的發展，其中一場三人之間吵架的情節，本來是電影中最好看的一場，但是在處理上欠缺張力，後來更顯得乏力，令到這一場戲缺乏了說服力，確是「謀殺」了這一場戲…（《聖荷西謀殺案》花絮劇照）

縱使片中的三位主要演員是經驗十足的演員，但是他們的演出，卻因種種的原因，影響了自身的演繹；去年看過鄭秀文分別於《八個女人一台戲》、《花椒之味》和此片的演出，平心而論，她於《聖》片的演出的阿玲比較好，成功拿捏到角色的心理層次，演活了角色的神髓，三位之中，她的演出較佳。

佟大為演出的阿鄧，角色其實比較多內心戲，理應發揮較多，可惜他在片中的演出平乏，沒有很強烈的心境層次，縱使他為了角色學了廣東話來演出，但也難掩演出的乏味。蔡卓妍飾演的Yanny過於表面，演出亦不佳，過於平凡。然而，片中只得一場戲的林嘉華，縱使戲份不多，但卻相對較好，演出精準有力，對他的演出更深刻。

觀畢電影過後，第一刻便很想知道舞台劇版本會是什麼的一回事，縱使沒有看過該版本（拿來作比較也不太公平）。但是… 單憑電影的角度，《聖》片仍然有很多不足之處，潘源良在執導的表現亦比較遜色，影響了影片整體水準和演員的表現，這可謂比較失望的一部作品。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​