【竹內結子逝世】三獲提名影后　僅換來與中村獅童的失敗婚姻

日本著名女星竹內結子今日（9月27日）凌晨被發現倒斃在東京的寓所內，送醫後證實死亡，終年40歲。竹內結子生前拍過不少膾炙人口的電影及電視劇，多中包括電影《午夜凶鈴》、《藉著雨點說愛你》及電影劇《白影》、《午餐女王》、《冰之驕子Pride》等。

竹內結子16歲時出道，而她的第一部劇集是《新木曜的怪談 Cyborg》。（《新木曜的怪談 Cyborg》劇照）

16歲的竹內結子因參演電視劇《新木曜的怪談 Cyborg》出道。她在19歲時，再憑日本廣播協會「晨間劇」《明日香》而為人熟悉。之後她在2011年的事業可謂更上一層樓，當年她分別在3部日劇上擔任重要角色，當中包括與中居正廣合作《白影》、與長瀨智也合作《女婿大人》及與堂本剛合作《熱血教師》。除此之外，她還與木村拓哉合作《冰之驕子Pride》，劇集同樣風靡一時。

竹內結子先憑《黃泉復活》首次入圍角逐第27屆日本電影學院獎最佳女主角獎「最優秀主演女優賞」。（《黃泉復活》劇照）

竹內結子三年內三度入圍角逐日本電影學院獎最佳女主角獎

開始在電視界企穩陣腳的竹內結子也開始慢慢在影壇有新發展，她先在2003年主演了《星願》及《黃泉復活》兩部作品，前者是改編自張栢芝和任賢齊主演的《星願》；而後者是改編自日本作家梶尾真治的小說《黃泉歸來》。電影起初只上映3周，但由於獲廣泛好評而獲延長放映。電影票房收入達32億日圓（約2億3,500萬港元），更讓竹內結子首獲第27屆日本電影學院獎最佳女主角獎「最優秀主演女優賞」提名，可惜最後只獲得「優秀主演女優賞」。

竹內結子再憑《藉著雨點說愛你》獲提名第28屆日本電影學院獎最佳女主角獎。（《藉著雨點說愛你》劇照）

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竹內結子在2004年與中村獅童合演《藉著雨點說愛你》，前者憑電影再度入圍第28屆日本電影學院獎最佳女主角獎。可惜她又再一次與最佳女主角獎擦身而過。當時兩人因這作品戲假情真，兩人更在2005年結婚。可是2006年7月，中村獅童涉嫌醉駕被捕，當時女星岡本綾也發現在他車上。疑似偷食的中村獅童讓這段童話幻滅，兩人的婚姻亮起紅燈最，10月竹內結子申請與中村獅童離婚。直到2008年，兩人正式離婚。

當年《藉著雨點說愛你》叫好叫座，還獲美國及韓國改編成電影，而在《藉著雨點說愛你》後，竹內結子在2005年與妻夫木聰合演《春之雪》，其演技再次獲得高度肯定，還讓她第三度擠身第28屆日本電影學院獎最佳女主角獎提名名單。可是竹內結子再一次與「最優秀主演女優賞」無緣，只能三次獲得「優秀主演女優賞」，但也是對她演技的肯定。