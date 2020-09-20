【花木蘭影評】重點不在代父重軍　比起溫柔賢淑女性可以勇敢聰明

迪士尼於2020年推出《花木蘭》真人版，不少觀眾期待會如同《美女與野獸》、《阿拉丁》或是《小飛象》再次帶領觀眾們感受到童年時候的感動。沒想到《花木蘭》反其道而行，這次的花木蘭不只是單純的代父從軍，而是回到花木蘭的小時候，父親看著在綠蔭草原上自由自在的小木蘭時的對白：

關於偉大的戰士木蘭的傳說有很多，但是祖先們這個故事是我的。她來了，一枝嫩綠的嫩芽，沒有意識到刀刃的存在，如果你有這樣一個女兒，她的氣，生命本身無限的能量，通過她的每一個動作和說話，你能不能告訴她只有兒子才能使用氣? 讓一個女兒冒著丟臉、被流放的危險，祖先們，我不能…

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從開頭的這一段我們就可以看得出來《花木蘭》的故事將會整個被扭轉！再加上鞏俐飾演的反派外族女巫，與木蘭間宛如分身的相輔相成；前者是因為自身力量太過強大超出當時社會環境所要求的女性溫婉賢淑，導致被族群視為羞辱而流放在外。後者雖然與該時期所期望的女性角色完全相反，但是在父親堅定的包容和關愛下，木蘭等於是無憂無慮地長大，直到成年時父親在母親的要求下告訴木蘭身為一名女人，而女人則是透過婚姻才能為家族帶來榮耀。

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直到成年時父親在母親的要求下告訴木蘭身為一名女人，而女人則是透過婚姻才能為家族帶來榮耀（《花木蘭》劇照）

「你知道為什麼鳳凰會出現在我們家的神殿的入口嗎? 她是我們祖先的使者。有人說鳳凰被火焰吞噬後會再次出現。你的氣很強，但是那是為戰士準備的，而不是一個女兒。很快的你會成為一個年輕的女人，現在輪到你了，把你的天賦藏起來，去壓制它的聲音。我會這樣說是因為我是你的父親，這是我的工作，而你的工作則是為家族帶來榮耀。」

木蘭從此不再大放異彩，她讓自己乖乖的儘量符合媒人婆眼中的好媳婦的模樣。木蘭常常感受到孤獨，因為她與妹妹是如此的不同，而她又不願意讓父母親傷心，所以將真實的自己隱藏起來。徵召令對花家來說是最可怕的命運，母親背著父親和木蘭姐妹說：「我們要堅強，父親這次沒可能再回來了。」木蘭看著已經瘸了一條腿的父親在深夜朦朧的油燈下打開積著厚厚灰塵的大木櫃，裡面是父親曾經英勇在沙場上的盔甲和那把刻印著忠、勇、真的長劍。這一刻開始，將是大家熟悉的花木蘭。

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另一個亮點則是外族女巫（鞏俐 飾）她擁有高強的本領，可以轉化成另一種動物或是無聲無息地附身在陌生人身上。可是她的角色設定卻非常卑微，即使她伸出手按住可汗的脖子強硬地說出：「我不是女巫，我是勇士。」但她效忠的可汗卻說的：「當我發現你時，你在荒漠之中獨自徘徊，你被流放了，就像是一隻被藐視的狗。當我坐上王位時，那隻狗將會有一個家。」

為什麼說鞏俐的角色是一亮點呢？因為她正代表著「世代的交替」; 在鞏俐的時代，女人不能超越男人，所以她必須依附在可汗身邊，即使空有一身絕技也是一籌莫展。所以當她見到征戰沙場的木蘭時，她明白了她們是相同的…

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《花木蘭》的故事就是從這裡開始不盡相同，兩個互為不相同時代的女人，卻都遭受到相同的傳統觀念的束縛及壓力，而也從此開始木蘭將為自己走出一條截然不同的康莊大道。對我而言《花木蘭》真人版改編之後的魅力遠遠超過童年時期的動畫版，所以如果你進戲院是想重拾原有的感動，那麼你可能會覺得很失望。

反之，如果今天不先抱有任何先入為主的觀念的話，那你一定可以從真人版的《花木蘭》裡體會到屬於自己獨一無二的感受。很慶幸迪士尼影業從舊有的框架中逐漸跳脫出另一個新世代的迪士尼；我們不再是等待著被王子拯救的公主，而是一次次地從現在自由的觀念中活出專屬於自己的人生故事。親情、友情或是自己都比等待王子還可靠的，不是嗎？勇敢、幽默感、聰明將可以與溫柔、婉約和賢淑並駕其驅…

「綠色的嫩芽已經長到天空，她的祖先在天穹中為她慶祝。這個女孩成為了一名士兵，這名士兵成了領袖，而領袖則成為一則傳奇。」

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