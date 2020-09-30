《漢娜的遺言》女星自薦演麥當娜傳記電影　獲網民大讚最完美人選

美國樂壇天后麥當娜早前宣布親自執導其個人傳記電影，並會連同奧斯卡最佳原創劇本獎得主Diablo Cody合力撰寫劇本。目前傳記電影的主演仍未公布，但近日《漢娜的遺言》女星Anne Winters在其社交平台上載多張模仿麥當娜的照片，自薦成為麥當娜傳記電影的主角，不少網民留言大讚她是「最完美的人選」，未知麥當娜本人又會否考慮由她演出呢？

Anne Winters加入《漢娜的遺言》第二季，並飾演Chlöe Rice。（《漢娜的遺言》劇照）

現年26歲的美國女星Anne Winters自2009年出道以來，一直參演過不同類型的電影及電視劇，當中要數她最為人熟悉的作品必定是她在《漢娜的遺言》中飾演Chlöe Rice。這角色在第二季首次登場，是自由高中的新啦啦隊隊長，她喜歡校內大明星布萊斯（Bryce Walker），然而她不知道布萊斯是一名強暴慣犯。

Anne Winters飾演Chlöe Rice，是自由高中的新啦啦隊隊長。（《漢娜的遺言》劇照）

除了《漢娜的遺言》第二至第四季外，其實早在Anne Winters參演《漢娜的遺言》前，她已經先憑《Zac & Mia》奪得日間時段艾美獎最傑出女演員獎，其演技備受肯定。除此之外，其實她對音樂都有一定認識，皆因她在10歲時，曾於美國航空中心在超過2.4萬人面前獻唱。

Anne Winters憑《Zac & Mia》奪得日間時段艾美獎最傑出女演員獎。（《Zac & Mia》劇照）

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近日Anne Winters嘗試在演藝事業方面取得突破，她在其社交平台Instagram上載多張模仿麥當娜的照片，她還主動標籤麥當娜的Instagram帳戶，希望麥當娜能夠看到她的誠意。她在其中一則貼文寫道：「我希望可以在麥當娜的傳記電影中飾演她，曾經有人告訴我，我看起來永遠都像年輕的麥當娜，無論是我的演出、唱歌，看起來都像她。」

麥當娜早前宣布親自執導及編寫其個人傳記電影。（Getty Images）

雖然未知麥當娜的傳記電影最終會由誰主演，但據英國傳媒《每日鏡報》的獨家報道，其傳記電影內容將包括她5歲時喪母的回憶及她在20歲時被陌生人拿刀威脅及強姦的經歷。當年麥當娜接受名嘴Howard Stern的訪問時提及當年慘被強姦的經歷，當時她剛由密西根州遷到紐約：「我正要去上舞蹈課，但發現課室的大門鎖上，於是我問一名陌生男子可否借錢給我打電話給開門的人。」沒想到對方直接叫麥當娜到其寓所打電話，豈料當麥當娜到達該陌生男子家後，就慘遭對方拿刀威脅及強姦。