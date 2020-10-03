The Witches｜安妮夏菲維演大反派　網民：巫婆造型喚起童年陰影

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由美國女演員安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演的新作《The Witches》（台譯：《女巫們》），最近公開全新預告。安妮夏菲維在片中換了多個百變但邪惡的形象，故事設定這位女巫更可以將討厭的小孩變成老鼠，令不少網民都話喚起了他們的兒時陰影。

美國女演員安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演的新作《The Witches》最近公開全新預告。（Getty Images）

《The Witches》改編自經典兒童文學《查理與巧克力工廠》（Charlie and the Chocolate Factory）作家羅爾德達爾（Roald Dahl）的經典同名小說，電影由《阿甘正傳》奧斯卡最佳導演Robert Zemeckis執導，《忘形水》導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）共同擔任製片人及編劇。

《The Witches》改編自經典兒童文學《查理與巧克力工廠》（Charlie and the Chocolate Factory）作家羅爾德達爾（Roald Dahl）的經典同名小說。（《The Witches》劇照）

這次是安妮夏菲維與《穿Prada的惡魔》的Stanley Tucci再度合作，故事講述飾演邪惡女巫的安妮夏菲維會將討厭的小朋友變成老鼠，背景設定在1967年的年尾，一個孤苦伶仃的男童來到鄉下的小鎮，與奶奶一起住。

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安妮夏菲維演大反派「高階女巫」

男生與奶奶遇到一班神祕但性格殘忍的女巫，奶奶帶他一起逃走，可怕的是他們之後遇上大反派高階女巫（Grand High Witch），亦即安妮夏菲維演出的角色。高階女巫將世界各地的女巫召集一起，展開一場邪惡的計劃。

大反派高階女巫（Grand High Witch）由安妮夏菲維演出，她會將討厭的小孩變成老鼠。（《The Witches》劇照）

舊版電影的造型更恐怖

其實這個經典故事早在1990年已拍下電影版，當是由女星安芝莉嘉侯絲頓（Anjelica Huston）主演。不過對比返舊版，新版的女巫和老鼠的造型也進化及美化了，沒那麼恐怖，但有不少網民都話故事依然令他們想起童年的陰影。

安妮夏菲維主演的《The Witches》將於10月22日在HBO Max上架，暫定北美以外的地區就會在戲院上映。

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