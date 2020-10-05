【永恆族】反派全新造型曝光　Kevin Feige曾暗示不跟足原著漫畫

由安祖蓮娜祖莉、陳靜（Gemma Chan）、理察麥登（Richard Madden）、傑夏寧頓（Kit Harington）及馬東石等主演的《永恆族》（Eternals），電影原定在今年11月上映，可是受到新型冠狀病毒疫情影響，電影被迫延至明年11月才上映。目前對於電影劇情的消息非常少，僅公布了戲中大部份角色的名字及從片場照看到的角色造型等。近日，有網民發現周邊商品疑似揭露了電影反派的新造型。

《永恆族》將在明年11月上映。（IMDb 圖片）

由《永恆族》籌備至今，一直盛傳永恆族需要面對的反派就是Deviant，如今電影的周邊商品疑似揭露了電影的反派及其造型。據了解，Deviant的造型與原著的造型不太相同。其實Marvel總裁Kevin Feige在去年12月時都曾暗示：「Deviant會在電影中出現，但他們的造型會跟原著漫畫不一樣，我們將在電影中展示新的Deviant。」

Deviant將會出現在《永恆族》，但Marvel總裁Kevin Feige早暗示他們的造型與原著漫畫不同。（Marvel Comics）

除此之外，Kro與安祖蓮娜祖莉的角色Thena在原著漫畫中有過一段情。如今看來，Kro或在《永恆族》中有著重要的地位。而早前曾流出的電影劇情就指出，「Thena是永恆族中最厲害的角色，具有超敏捷的反應。她是一位傲慢、反叛及不守規則的人，而且她藏有一個很大的秘密。」或者Kro與Thena的故事將會在《永恆族》中有所提及。

Kro與Thena在原著漫畫中有過一段情。（Marvel Comics）