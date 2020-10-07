《新聞守護者》影評︰大時代下應當之義的直覺——揭露極權虛假真相

新聞記者的工作崗位，就是要從事件的發生過程期間，報導事實的真相。記者亦會因其工作的關係，縱使被受到打壓，仍然會把真相揭開。是日觀看這部由《無光歲月 In Darkness》波蘭導演Agnieszka Holland執導的作品，真實事件的改編，寫下真相被揭發後面對的殘酷現實。《新聞守護者 Mr. Jones》面對事實的真相，卻是因利益而被埋沒，那… 新聞的價值與意義何在呢？

《新》片故事發生在1930年代初期，Gareth Jones是一位雄心勃勃的記者，他曾經跟希特拉乘搭同一班飛機，並能夠完成採訪的第一位記者，他作為前首相David Lloyd George的外交顧問的同時，正在努力尋找下一個新聞。巧合地，一宗關於蘇聯「烏托邦」鋪天蓋地的新聞引起Gareth Jones的好奇，他更想了解史太林究竟如何為蘇聯的快速現代化提供資金動力，於是當他卸任後，便出發到莫斯科。在莫斯科的時候，Gareth Jones認識了曾獲普立茲獎的記者Walter Duranty與他的助手Ada Brooks，Gareth Jones出發往前往烏克蘭之際，卻親眼目睹當地嚴重饑荒的真相……

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Agnieszka Holland於2011年執導的《無》片，以納粹時期波蘭被德軍入侵，猶太人逃亡的歷史為主題，電影呈現著一份強烈而沉重的壓迫感，道出人民掙扎求存的苦況，引伸著人性與道德價值的反思，該片於八十四屆奧斯卡金像獎提名最佳外語片（當年獲獎電影為Asghar Farhadi執導的《伊朗式分居 A Separation》）。

《新》片的片名Mr. Jones就是主角Gareth Jones，他是一位對事實追求真相的年輕記者，電影以他的故事為主軸，從他由威爾斯走到莫斯科，一心打算採訪史太林，但是卻親身目睹烏克蘭的饑荒情況，縱使他希望尋求真相，但最終被驅逐出境，回到英國，他仍然對新聞的堅守，無懼後果，把真相寫出來。然而… 新聞的價值何在呢？真相又何在呢？

Mr. Jones親身目睹烏克蘭的饑荒情況，縱使他希望尋求真相，但最終被驅逐出境。（《新聞守護者》劇照）

電影以不少的篇幅，描寫Gareth Jones對於新聞的堅持，真實報導的過程。可是，新聞的真相一直地備受控制，國家繁華光輝的背後，埋藏著不可告人的秘密。Gareth Jones親眼看到那慘不忍睹人民過著飢寒交迫的生活，縱使面對死亡的威脅，他仍然要把真相公開。Agnieszka Holland透過影像，呈現出電影的沉重氛圍。饑寒的烏克蘭、白茫茫的雪地，灰暗冷峻的影像色調，暗地裡反諷著當地人民的生活困苦。繁華的莫斯科，高官享受著奢華的生活，華麗燦爛的影像，色彩的轉變，營造著彼此之間的強烈對比。

電影以一群豬隻一直在進食的畫面作開端，豬隻可對比作片中的高官們，他們正在享受著佳餚美食，暗喻正在受著饑荒困境的烏克蘭人民，十分諷刺的對比。接著，鏡頭漸漸推向正在撰寫《動物農莊 Animal Farm》的喬治歐威爾（George Orwell），他之所以撰寫這本小說的原因，正是啟發自Gareth Jones的經歷，讓他寫下了這部暗諷蘇聯的文字作品。Agnieszka Holland於片中直接地描寫高官們的醜陋，他們參加那烏煙瘴氣的派對，展現人性的醜惡。

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本片整體節奏準繩，起承轉合的故事敘事，結構工整，前段的文戲比較多，著重於歷史背景與人物背景的描寫，電影的中段，從影像的冷調，鏡頭一直地從Gareth Jones的第一身角度，走進寒冷的國度，節奏漸漸的明快，劇情推進至Gareth Jones與Walter Duranty兩者對新聞的不同價值觀，導演卻批判對於「新聞價值何在」的自我反思。Gareth Jones聽著烏克蘭的兒童們對他哼著的歌聲，他們那哀怨無神的表情，既表達著兒童們挨餓的苦況，也為電影添上了一份毛骨悚然的感覺。

Agnieszka Holland透過《新》片，直接地道出了揭露新聞真相背後的醜陋，人性的醜惡，以及一名為尋求新聞真相的記者，勇氣背後所承受的後果。本片反映著真相背後的殘酷，新聞的價值，人民的性命，藉古諷今。今天觀看本片，難免會產生了一點共鳴與唏噓。

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