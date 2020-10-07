奪冠｜郎平愛徒惠若琪左肩鑲7根鋼釘　喊住死頂：可能打唔到奧運

內地電影《奪冠》（原名：《中國女排》）由陳可辛執導，鞏俐主演，陳可辛為了加大電影的真實程度，更請來了中國女排、泰國、巴西、日本以及美國的前國家代表參與演出，真實還原中國女排的輝煌歷史。

在中國隊之中，朱婷和惠若琪皆是郎平的愛徙，勻有擔任過隊長一職，不過惠若琪現已退役，因為她曾因心臟的問題，做了兩次手術，在運動員、奧運金牌的路上所承受的一點都不容易。

惠若琪16歲加入國家隊，效力足有9年時間。（電影劇照）

惠若琪16歲入選國家隊大名單

今年29歲的惠若琪16歲時已被前中國隊主教練陳忠和相中加入國家隊，2007年起開始了國家隊的生涯，後來在2013年郎平回流執教中國女排時，擔任了新一屆的中國女排隊長，不過在她的運動員生涯同樣經歷過大大少少的傷痛，戲中她都有提到：「我做過兩次心臟手術，不知道能扛到甚麼時候，但只要我站在場上，我就豁出去了。」為了排球、2016年的奧運小組賽盡地一鋪，搏盡無悔。

戲中女排們所講的都是她們自身真實所發生的事，所以在她們奧運小組賽對巴西盡數心中情的一晚，令觀眾大為感動。（電影劇照）

左肩鑲有7根鋼釘

2009年惠若琪已漸漸成為中國女排最年輕的主力球員，可惜在2010年世界女排大獎賽澳門站對戰荷蘭時，她為了救球摔倒導致左肩脫臼，之後自己強行接駁後堅持比賽，造成二次脫臼，直到現時左肩仍留有7根鋼釘作為支撐，2011年惠若琪傷癒復出，仍然是中國女排的強大支柱。

2016年中國女排奪得奧運金牌。（微博圖片）

做心臟手術時一度陷入昏迷

除了左肩的問題，惠若琪更有心臟的問題。2013年郎平回流執教中國女排，及後2年中國女排都有亮眼的成績，在2014年世界女子排球錦標賽、2015年亞洲女子排球錦標賽中，分別獲得銀牌和金牌，中國女排開始收復失地，體態保持在上升趨勢。但在就2015年中國女排出征世界盃前夕，惠若琪發現身體不適，最終確診為室性心動過速（陣發性心動過速）。為了運動員生涯，惠若琪決定進行第一次心臟手術，在該次理應完全清醒的手術，她曾一度陷入昏迷，最終用電擊救回，無奈只能缺席2015年世界盃女子排球賽。

惠若琪做過兩次心臟手術，最終趕得及打到2016年瑞士女排精英賽、2016年里約奧運。（惠若琪粉絲後援會微博圖片）

為打奧運做2次心臟手術

事實上惠若琪的心臟病會在劇烈運動時發作，醫生曾建議她放棄排球，以後亦不會影響正常生活。但是她為了參加奧運會，還是選擇了做手術，在經歷心臟病的治療也讓惠若琪非常痛苦。

2016年3月，惠若琪再次感到心臟不適，進行了第二次手術，手術後休養僅一個月多，她便回歸國家隊。其實郎平非常喜歡頭腦靈活且技術全面的惠若琪，但最後郎導還是忍痛勸惠若琪放棄，也沒有讓她隨球隊去漳州進行訓練。但就因為先前的手術，惠若琪已經錯過了世界盃奪冠，她再也不想錯過里約奧運，最終，郎導得到醫生的允許，還是頂着外界的壓力帶着惠若琪去了里約。

惠若琪先帶領隊員在2016年瑞士女排精英賽中奪冠，個人更奪得最佳主攻及最有價值球員（MVP）。（VCG）

在奧運會上發揮關鍵性作用

惠若琪曾在節目上分享自己發病時，「心跳最快達到每分鍾250次，感覺自己要爆炸了」，而且她也曾經找過郎導，她：「郎導，我這次可能真的堅持不了」說完眼淚就止不住地流，郎導也一同哭起來。郎導拉著她的手說：「我們還有時間，如果你的夢想還在那個地方，你就再為夢想爭取一次。只要有百分之一的希望，我們就盡百分之百的努力。」

而在2016年里約奧運中，面臨小組賽的失利，最終在小組賽戰勝巴西出線，再次對戰荷蘭和塞爾維亞，在跟塞爾維亞的決賽上，惠若琪再次發揮出關鍵性的作用，第4局的賽點，以凌厲的發球拿下最後一分，奪得奧運金牌，這時她才痛哭出來，該次更是中國女排自2004年奧運會後再次在奧運會上奪冠。

惠若琪在2018年退役並出嫁。（SCANSOFT）

27歲退役嫁人

最後惠若琪在打中國女排聯賽時，擔任江蘇女排隊長，為球隊奪得2016 - 2017年賽季中國女子排球聯賽冠軍，當年是惠若琪人生中第10年的女排聯賽，亦是江蘇女排史上首次奪冠。2018年，27歲的惠若琪宣布退役並且出嫁，丈夫為藥劑學專家楊臻博，他更為了照顧有過心臟問題的惠若琪，短時間自學了一本心臟醫學書，了解各種心臟方面的醫療保健知識，用實際行動去守護心愛的人。