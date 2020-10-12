【末世綠洲】41歲超索人妻莫蓮娜芭卡琳　同「死侍」激戰最火辣

由謝拉畢拿（Gerard Butler）及莫蓮娜芭卡琳（Morena Baccarin）主演的新戲《末世綠洲》，講述彗星「奇克」撞擊地球，引發一場史無前例的災難。最終男、女主角跟全人類一樣，需要在24小時內逃到位於北極圈的格陵蘭。相信許多影迷對於男主角都非常熟悉；但其實女主角都頗有名氣，皆因她除了曾在《死侍》系列中與賴恩雷諾士「激戰」外，還曾入圍角逐2013年的艾美獎最佳女配角獎。

謝拉畢拿與莫蓮娜芭卡琳主演的新戲《末世綠洲》。（《末世綠洲》劇照）

現年41歲的莫蓮娜芭卡琳出生於巴西里約熱內盧，母親是演員兼劇場監製Vera Setta；而父親則是新聞工作者Fernando Baccarin。當莫蓮娜芭卡琳7歲時，一家人移居紐約市曼哈頓格林威治村（Greenwich Village）。此時其父轉職環球電視網（Rede Globo）擔任編輯，而這間公司是全球最大的商業電視網之一，僅次於美國廣播公司，所以莫蓮娜芭卡琳自小就在優越的環境下成長。

莫蓮娜芭卡琳在《死侍》系列出場時間不多，但每次出場都非常搶眼。（《死侍2》劇照）

莫蓮娜芭卡琳先後入讀Public School 41及New York City Lab School for Collaborative Studies，前者的校友包括羅拔迪尼路、施嘉莉祖安遜及雲迪素。在完成高中的課程後，她在茱莉亞學院修讀戲劇科，而這所學校是世界頂級的表演藝術學校之一。而在她演員生涯的初期，曾在2001年上映的舞台劇《The Seagull》中擔任妮妲莉寶雯的替補演員。

莫蓮娜芭卡琳在首集《死侍》中不時「激戰」賴恩雷諾士。（《死侍：不死現身》劇照）

莫蓮娜芭卡琳參演過不同類型的影視作品，但她與超級英雄非常有緣。在她曾為DC漫畫角色黑金絲雀配音，之後她參演DC劇集《葛咸城》（Gotham）及《閃電俠》。除了改編自DC漫畫的影視作品外，她還參演了《死侍：不死現身》及《死侍2》。

莫蓮娜芭卡琳在《死侍》中飾演脫衣舞娘，她是死侍的女友。（《死侍：不死現身》劇照）

身材火辣的莫蓮娜芭卡琳在《死侍》系列中飾演「死侍」的女友是一名脫衣舞娘，當時她在《死侍：不死現身》中與賴恩雷諾士有不少激情片段，成功搶去不少風頭。而莫蓮娜芭卡琳在演出《死侍》前，曾在2013年憑《暗戰》入圍角逐艾美獎最佳女配角獎，所以她絕對睇得有演得。

身材火辣的莫蓮娜芭卡琳每次出場都成為焦點。（《死侍：不死現身》劇照）

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