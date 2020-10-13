余香凝入行3年宣布結婚　曾被彈冇演技憑學生妹角色提名影后

27歲余香凝，今日（13/10）在個人Instagram上傳一張婚紗照，宣布跟圈外男友的婚訊，並寫下︰「餘生都會和你手牽手一起過每一天」非常甜蜜！

余香凝表示已收到各方的祝福。（余香凝IG）

余香凝在IG寫下「感激上天讓我們遇上

即使未來充滿着未知

只知道餘生都會和你手牽手一起過每一天

一起創造屬於我們的天地！❤️❤️

多謝咁多朋友傳媒祝福

全部都收到了！🥰

始終另一半同埋屋企人都係圈外人

所以希望大家留番啲空間俾我同我嘅家人」

有指余香凝成日黑口黑面無表情。（影片擷圖）

余香凝以模特兒身份出道，拍過不少廣告，後來到2017年首次擔任幕前當電影主角，出道作《骨妹》（2017）更獲提名第36屆香港電影金像獎最佳新演員。隨後更加入樂壇，推出第一首派台歌《你愛的人上》、更有拍過TVB劇集、港台劇、Viu的短劇等等。近期更有份拍攝香港七大導演：洪金寶、許鞍華、譚家明、 袁和平、林嶺東、徐克及杜琪峯聯手執導的電影《七人樂隊》，拍攝由譚家明執導的「別夜」，該個單元講到一對活在80年代的情侶，而余香凝更以性感形象加學生妹look演出，她在預告中着上一件低胸吊帶衫在樓梯上跑，又有床戲的畫面閃過，令人十分期待她的角色。

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有傳余香凝奉子成婚，她早在《翠絲》中扮演過媽媽。（電影劇照）

日前余香凝為自己的角色姚嘉楠大平反。（余香凝IG）

事實上余香凝的演技在各套電影中影迷都有目共睹，2017年一出道即提名金像獎最佳新演員，2018年幾乎撐起了港產片半邊天，《逆流大叔》、《非同凡響》、《翠絲》等都有她的身影，2019更憑《逆流大叔》提名金獎像最佳女配角、《非同凡響》最佳女主角，在《逆流大叔》中更要跟一眾「大叔」操龍、發惡鬧大叔，面對着吳鎮宇、潘燦良、黃德斌等極資深大前輩一樣冇手騰腳震，招架得住，作為新一代女演員的確是隻實力派潛力股。

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