南斯拉夫公主孫女誤入性奴組織7年　紀錄片首揭邪教恐怖神秘面紗

現年60歲的Keith Raniere在1998年創辦神秘組織「NXIVM」，他聲稱這是一間多層次傳銷公司，透過「執行成功計劃」（Executive Success Programs），為參加者提供個人和專業發展講座。直到兩年半前，組織創辦人因涉嫌性販賣而遭逮捕及起訴。有指雖然創辦人目前在囚，但部份信徒仍然對他不離不棄，保守估計仍有約50至60名信徒。

近日有紀錄片《Seduced: Inside the NXIVM Cult》嘗試探討這邪教組織的背後故事，還找來受害人親身闡述。

現年29歲的India Oxenberg首次以受害者身份闡述「NXIVM」的經歷。（《Seduced: Inside the NXIVM Cult》劇照）

《Seduced: Inside the NXIVM Cult》由Starz製作；並由美國女導演Cecilia Peck執導。紀錄片講述神秘組織「NXIVM」及其創辦人Keith Raniere的故事，並找來受害人India Oxenberg重組她當時在組織的經歷，該紀錄片合共有4集，故事會圍繞組織如何尋找會員、向新會員灌輸組織理念、成為性奴隸及事件曝光的後續故事等。

據India Oxenberg指出，「NXIVM」的信徒曾經超過17,000人。（《Seduced: Inside the NXIVM Cult》劇照）

起初India Oxenberg並不願意拍攝這部紀錄片，但她接受康復療程後，希望向外界說出「NXIVM」的恐怖故事及自身的經歷。無獨有偶，今次負責紀錄片的Cecilia Peck及Inbal B. Lessner兩位電影工作者，原來都曾經成為「NXIVM」的會員。最終India Oxenberg與她們會面後，便答應拍攝。

29歲的India Oxenberg與其母親Catherine Oxenberg都曾是演員。（《Seduced: Inside the NXIVM Cult》劇照）

現年29歲的India Oxenberg在2011年加入「NXIVM」，當時年僅19歲的她認為大學不適合她，於是希望透過其他方法好讓她尋找到目標、意義及可實現的夢想。她在母親Catherine Oxenberg的朋友推薦下，與母親一同參加了「執行成功計劃」，可是女兒卻從此踏上這條不歸路。

India Oxenberg在「NXIVM」組織待了7年。（《Seduced: Inside the NXIVM Cult》劇照）

當時Catherine Oxenberg確定了「執行成功計劃」並不適合自己；相反女兒India Oxenberg完全被洗腦，當時女兒對烹飪藝術的興趣都完全放棄，只專心為組織服務，她最後還成為組織的教練。除此之外，還終止與家人的聯絡，獨自搬到雅賓利（Albany）居住，即該組織總部的所在地。據了解，India Oxenberg隸屬的「奴隸」（DOS）小組，組內有大量性虐待及身體烙印的活動。最終，India Oxenberg在這組織待了7年。

「DOS」組織內所有的「奴隸」盆骨位置都印上了Keith Raniere的縮寫「KR」。（網上圖片）

雖然India Oxenberg沒有被檢控，但她在紀錄片中承認對招募年輕女性加入組織感到「罪惡感」及「羞恥」。在India Oxenberg成為「奴隸」小組成員後，她一開始是《超人前傳》（Smallvile）女星Allison Mack的奴隸，她每天需要完成「主人」的任務，例如500卡路里的飲食餐單等，而成為DOS成員的「奴隸」還需要把身體奉獻給Keith Raniere，及向他傳送私密照，並且加上Keith Raniere姓名縮寫的標籤。

據了解，Allison Mack目前在柏克萊加州大學繼續學業。（視覺中國）

回顧這段歷史，India Oxenberg認為當時並沒有受到性虐待或強姦：「我不認為發生在我身上的是是性虐待或強姦。當我離開「NXIVM」後，我花了六個月的時間與六位聯邦調查局成員一起工作，他們不斷質疑我，要我承認我曾遭性虐待。我卻沒辦法說出口。」這紀錄片將展示「NXIVM」從未曝光的畫面，更是India Oxenberg首次向外講述她在組織的經歷：「我感覺這樣做能讓我奪回故事的話語權，這並非商品、性奴、邪教女孩，這是一個人的故事。」

Catherine Oxenberg是南斯拉夫公主Elizabeth（Princess Elizabeth of Yugoslavia）的女兒。（Getty Images）