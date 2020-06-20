《寶貝神車手》男主角被爆性侵　強奪17歲女粉絲初夜再邀多人運動

曾演出《分歧者》系列、《生命中的美好缺憾》和《寶貝神車手》等電影的Ansel Elgort近日被爆出性侵年僅17歲的女粉絲，對她造成「創傷後壓力症候群」（PTSD），受到嚴重傷害後決定要將Ansel Elgort的惡行公諸於世。

Ansel Elgort外表看似戇直，但原來跟私下一面極大對比。（電影劇照）

Ansel Elgort現年26歲，他對外形象一向陽光、斯文、深情，今次的桃色醜聞將他辛苦建立的形象徹底破，事件發生在Ansel Elgort 20歲時，而受害人Gabby在Twitter上大爆Ansel Elgort在她仍是17歲時，對她性侵並強行奪走第一次，更沒有理會她感到不舒服和疼痛，硬要進入她的身體內，對她造成極大傷害。

Gabby公開自己跟Ansel Elgort的合照。（Twitter圖片）

Ansel Elgort曾威脅兼警告Gabby不能爆出事件。（電影劇照）

Gabby更有講到自己在未成年時認識了Ansel Elgort，因為是他影迷的關係，兩人聯絡時感到又驚又喜，但就從未有想過當時20歲的Ansel Elgort，這麼快就會對自己下手，更沒有理會到自己她仍未成年。此外Ansel Elgort更有提出想跟Gabby和她一起跳舞的朋友大玩「多人運動」，在她感到痛苦無力時，更威脅兼警告她不能爆出事件，因為會毀掉他的演藝生涯，但Gabby為了保障其他女生不再被他欺騙，仍是決定公開Ansel Elgort私下的真面目，同時有講到仍有跟她經歷類同的女生。

Ansel Elgort更試過提出邀請Gabbyy和她的朋友大玩3P。（Ansel Elgort IG圖片）

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