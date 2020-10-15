【電子靈】朱鑑然演「先達小炒王」　何珮瑜自爆勁愛韓國女團

英皇電影與天下一電影在疫境下合作開拍新戲《電子靈》，由李靖筠（Gladys）、楊天宇（Angus）、朱鑑然、顧定軒、張達倫及何珮瑜等主演。電影今日舉行記者會，各演員都有出席，英皇集團主席楊受成亦有到場。

新戲《電子靈》由李靖筠（Gladys）、楊天宇（Angus）、朱鑑然、顧定軒、張達倫及何珮瑜等主演。（葉志明 攝）

《電子靈》是英皇聯同天下一合作十部電影的其中一部作品，何珮瑜（Jeana）透露自己與李靖筠最多對手戲，她今次是演出到韓國發展的女團藝人，需要跟老師學些韓文，也有些跳舞戲份。今次也是Jeana第一次與Gladys合作，「她好像開心果，與她合作氣氛很好。」

電影今日舉行記者會，各演員都有出席，英皇集團主席楊受成亦有到場。（葉志明 攝）

另一演員顧定軒就表示，他在戲中演Gladys的細佬，是個沉迷打遊戲機的男生。提到他參與《全民造星3》，他就透露自己已積極練舞。雖然他入行已有一定時間，但希望透過節目挑戰唱歌和跳舞，他也特別珍惜今次機會，又話幸好有一班參賽者一起努力。

何珮瑜（Jeana）透露自己與李靖筠最多對手戲，她今次是演出到韓國發展的女團藝人。（葉志明 攝）

而朱鑑然就透露今次在《電子靈》演出「先達小炒王」，角色正職是炒賣電子產品，私下他也很愛玩手機，「我正正是由黑白手機、傳sms、經歷到現時用這樣高科技、彩色智能手機的年代。」提到現時疫情持續，朱鑑然就表示自己會戴口罩做gym，或者去人流較少的地方做運動。